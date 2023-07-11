4-річний хлопчик після смерті врятував життя трьох дітей. Його батьки дали згоду на посмертну пересадку органів.

Про це пише НСН з посиланням на повідомлення МОЗ та Українського центру трансплант-координації.

Як йдеться у повідомленні, донором для пацієнтів став 4-річний рівнянин, якому діагностували смерть мозку, яка настала через крововилив, спричинений аневризмою. Шансів на його порятунок не було.

Серце дитини трансплантували 6-річній дівчинці Соломії, яка страждала на дилатаційну кардіоміопатію.

Операція з трансплантації була доволі складною, до неї залучили 18 лікарів Інституту серця. Це вперше в Україні медики провели пересадку серця дитині такого віку.

Близько першої ночі операцію завершили, ще дві години Соломія залишалася підключеною до апарату штучного дихання, а вже під ранок її легені і донорське серце працювали злагоджено. Медики і батьки Соломії навіть дозволили мамі донора послухати, як б’ється серце її сина в грудях врятованої дівчинки, йдеться у повідомленні.

Нирки загиблого хлопчика пересадили 12-річному Антону, якому була діагностована термінальна стадія ураження нирок, він був залежний від гемодіалізу, три роки «жив» в Охматдиті і ця операція стала для нього просто таки рятівною.

Через вікову різницю і різну масу тіла Антону пересадили одразу обидві нирки. Трансплантовані органи мають здатність рости в новому організмі, повідомили лікарі.

Донорську печінку отримав 15-річний Дмитро. Юнак мав цироз печінки неуточненої етіології і за статусом екстреності потребував невідкладної пересадки органу.

Всі врятовані діти наразі перебувають в реанімаціях, їх стан відповідає рівню перенесеного оперативного втручання, уточнили медики.

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