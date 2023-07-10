Алкоголь чи сигарети – вживання цих речовин дуже шкодить здоров’ю. Але яка з цих шкідливих звичок найгірша.
Відповідь на це питання в TikTok дав лікар Юрій Габорець, передає НСН.
Він наголосив, що особливої шкоди ці звички завдають жіночому здоров’ю.
Алкоголь чи сигарети
За словами лікаря, обирати між алкоголем і сигаретами – те ж саме, що й обирати між поганим та ще гіршим.
“Якщо говорити про онкологію, то звісно шкідливіше тютюнопаління – будь-чого. Звичайних сигарет, вайпів, кальянів, одноразок”, говорить медик.
Чим загрожує куріння
За словами лікаря, через куріння може виникнути рак легенів, горла, язика молочних залоз і “в розрізі років – гарантовано”.
“Особливо при прийомі таблетованих контрацептивів – це проблеми з судинами. А від алкоголю – це цироз печінки”, додав експерт.
Якщо вживати і те, й інше
Юрій Габорець каже, що в поєднанні алкоголь і тютюнопаління негативно посилюють дію один одного.
Слизова після алкоголю більш вразлива для нікотину та інших канцерогеннів. Вона пришвидшує всмоктування їх в кровообіг.
Пасивне куріння так само шкідливе, особливо в поєднанні з алкоголем.
Чи є безпечна доза алкоголю?
За словами лікаря, краще від алкоголю відмовитися взагалі. Адже дуже важко себе контролювати і не збільшувати з часом дозу випитого.
Через розвиток толерантності до алкоголю організм буде потребувати з часом все більше, щоб відчути хоч якийсь “ефект”. А це – прямий шлях до алкогольної залежності.
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