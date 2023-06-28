Чи може червоне вино захистити від радіації – пояснення токсиколога

Хімік-токсиколог розповів, чи може насправді алкоголь і, зокрема, червоне вино захистити від радіації.

Про це пише НСН з посиланням на Факти.

Хімік-токсиколог Володимир Саркісян одразу й категорично застеріг: алкоголь у будь-якому його вигляді не захистить від радіації.

За словами експерта, міф про лікувальні властивості алкоголю народився ще за часів Чорнобильської трагедії.

Як пояснює Володимир Саркісян, червоне вино колись видавали в підводних частинах військово-морського флоту для компенсації дефіциту меланіну, спричиненого тривалим перебуванням екіпажів без сонячного світла під час підводних рейсів.

Радянська публіка не була привчена до самостійного пошуку інформації та її аналізу. А це породжувало безліч легенд – і про особливу радіацію в підводних човнах, і про лікувальний ефект червоного вина, каже фахівець.

Іншими словами, легенда про алкоголь породжена нерозумінням і незнанням певних дій та рекомендацій.

За словами експерта, алкоголь жодним чином не є ліками проти променевої хвороби. Утім, і інших ліків, які б їй запобігали, немає.

Саркісян зазначив, що етиловий спирт належить до категорії так званих клітинних отрут, тобто тих, що впливають на внутрішньоклітинні процеси. Зокрема, він здатен пригнічувати процес поділу клітин. І тут починається найцікавіше.

Річ у тім, що радіоактивне випромінювання, головною мішенню якого є ДНК, найшкідливіше для клітин, які перебувають в активній фазі поділу. Це, зокрема, клітини шкіри, слизових, епітелію внутрішніх органів.

На перший погляд, можна очікувати зниження шкідливого ефекту випромінювання в разі штучного пригнічення клітинних процесів алкоголем, каже хімік-токсиколог.

Однак, за його словами, насправді шкідливий вплив самого алкоголю на клітини не менший за радіоактивне випромінювання: чи то розгорнута для синтезу ДНК, чи згорнута у спокої – однаково вразливі до нього.

Також Саркісян зауважив, що для того, щоб захворіти на променеву хворобу, потрібно отримати дуже високі дози радіації. Тому, вживаючи високі дози алкоголю в профілактичних цілях, ви ризикуєте померти від нього, тому що сам алкоголь – дуже токсична речовина.

Небезпечною для життя є концентрація алкоголю в крові від 3,5 проміле (0,35 %), а концентрації від 5 проміле вважаються безумовно смертельними.

У моїй практиці був випадок миттєвої смерті від алкогольного отруєння, коли дорослий чоловік, посперечавшись, випив одразу пляшку горілки. Помер, поки пив, згадує хімік.

Також є дані про летальну дозу алкоголю 5-8 г на кілограм маси тіла людини.

Безпечної дози алкоголю немає. Але якщо вам хочеться розслабитися з келихом вина в компанії друзів і подруг, нехай це буде суто для вашого задоволення, без апокаліптичного контексту, резюмує Володимир Саркісян.

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