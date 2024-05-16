«В кожного вже є»: на Івано-Франківщині 93-річна жінка вишиває сорочки для правнучок

На Івано-Франківщині 93-річна жінка Павліна Жолобак вишиває сорочки без окулярів. Вишивкою вона займається все життя.

Про це розповіло «Суспільне», передає сайт «новини України – НСН».

Павліна Жолобак з Креховичів має чотирьох синів, 10 онуків та онучок, 15 правнуків та правнучок, одного праправнука та одну праправнучку. Для кожного з них жінка вишила сорочку. Для декого з них навіть весільний рушник.

«Повишивала, в кожного вже є. Тепер буде праправнучок — то теж треба буде вишивати, аби передати», каже 93-річна майстриня

Вишивати вона почала з восьми років.

На Івано-Франківщині 93-річна жінка вишиває сорочки для правнучок

«Від другого класу я вишиваю. Мама вишивала сорочку, а я кажу «Мамо, мамо, я хочу вишивати!. Та й мама дала нитку, та й я полегонько. І я відразу навчилася квітку вишивати. Гоню пасти худобу і беру із собою вишивати, мама й не виділа», пригадує Павлівна.

Малюнки майстриня вигадує самостійно та вишиває. Її роботи є у багатьох містах України.

У 93 роки Павліна Жолобак, окрім вишивки, займається городиною. Вона вирощує бульбу, цибулю, буряки, часник, огірки. А ще квіти,

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