Психологи назвали звичку, якої негайно слід позбутися, і тоді життя заграє новими барвам. Вона є майже у кожного та часто робить нас нещасливими. І ось про що йдеться.

Психологи назвали звичку, якої слід негайно позбутися

Більшості людей властиво порівнювати себе з іншими. З друзями, колегами, знайомими, зірками із соцмереж… Порівнюємо зовнішність, успіхи, стосунки, матеріальні здобутки. І часто ці порівняння роблять нас нещасливими.

Чому ж так важко стриматися від того, щоб не мірятися з іншими?

Соціальне програмування. Із самого дитинства нас вчать бути кращими, прагнути до успіху, перемагати. І де як не в порівнянні з іншими можна оцінити свій “прогрес”?

Необ’єктивність. Ми схильні порівнювати свої слабкі сторони з чужими сильними. Звичайно ж, на такому тлі ми будемо програвати.

Чужий успіх завжди блискучий. У соцмережах люди публікують лише найкращі моменти свого життя, створюючи ілюзію бездоганного життя. Ми ж бачимо лише цю картинку, забуваючи про те, що за нею ховаються проблеми і невдачі, як і в усіх.

Заздрість. Чим більше ми порівнюємо себе з іншими, тим більше шансів відчути заздрість. А заздрість – це руйнівна емоція, яка шкодить нашому самопочуттю і взаєминам із людьми.

Як позбутися цієї звички?

Перестаньте фокусуватися на інших. Зосередьтеся на собі, на своїх цілях і бажаннях.

Відзначайте свої досягнення. Нехай це будуть навіть маленькі перемоги – важливо хвалити себе за них.

Порівнюйте себе лише із собою в минулому. Так ви будете бачити реальний прогрес, а не зациклюватися на недосяжних ідеалах.

Пам’ятайте, що всі люди різні. У кожного своя унікальна життєва траєкторія. Немає сенсу йти чужим шляхом.

Будьте вдячні за те, що маєте. Замість того, щоб шкодувати про те, чого у вас немає, цінуйте те, що вже є у вашому житті.

Порівнювати себе з іншими – можна, але з іншим сприйняттям. Чужий успіх може стати для вас мотивацією, щоб розпочати діяти. Життя – це подорож, а не пункт призначення. Тому беріть ініціативу, навчайтеся, розвивайтеся, рухайтеся.

Завжди пам’ятайте, що ви – унікальна і неповторна особистість, яка з кожним кроком стає кращою версією себе.

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