Запас продуктів на випадок аварії на АЕС – що треба купити

25 червня у Головному управлінні розвідки повідомили, що росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС. Який запас продуктів на випадок аварії на АЕС варто мати вдома.

Про це НСН пише з посиланням на dovidka.info.

Як безпечно харчуватися та пити воду

Зазначається, що безпечною для вживання є їжа, яка не контактувала з радіоактивними речовинами: їжа в герметичних контейнерах (банках, пляшках, коробках тощо) та їжа в холодильнику або морозильній камері.

Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою ганчіркою або чистим рушником. Також перед використанням протріть столи та посуд вологою ганчіркою або чистим рушником. Витріть миски й килимки для домашніх тварин.

Ганчірʼя, яким ви очищували посуд та поверхні, покладіть у пакет чи пластикову коробку, яка герметично закривається. Бажано наклеїти на них етикетку з попередженням про радіацію й зберігати в місці, не доступному для дітей чи домашніх тварин.

Неможна збирати й вживати їжу зі свого саду, городу чи ту, що перебувала на вулиці, поки не отримаєте офіційне повідомлення, що це безпечно.

Лише бутильована вода є безпечною для вживання, поки не буде проведена перевірка водопровідної води на забруднення.

Зверніть увагу! Кип’ятіння не позбавляє від радіоактивних речовин. Ви повинні мати воду в пляшках, якою запаслись заздалегідь. ДСНС чи органи виконавчої влади повідомлять про безпеку водопровідної води.

Які продукти варто придбати заздалегідь

сублімовані продукти (каші, супи, локшина);

консерви м’ясні, рибні, овочеві;

хлібці та печиво;

горішки;

шоколад;

сухофрукти.

Раніше ми повідомляли про те, як діяти у разі аварії на АЕС чи застосування ядерної зброї. Про що важливо знати в цих ситуаціях.

Ще новини України: Вибух на ЗАЕС: кому загрожує радіація і чи врятує від неї йод