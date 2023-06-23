Вибух на ЗАЕС може привести до трагічних наслідків. Які регіони постраждають найбільше і чи рятує йод від радіації.

Про це розповів лікар Євген Комаровський, передає НСН.

“Києву Запорізька АЕС точно не загрожує. А ті, що поряд, мають бути максимально евакуйовані або перебувати всередині приміщень. Але немає такої чарівної пігулки, яка може врятувати від радіації. Звертаю увагу – викидати калій йодид не треба, нехай він лежить вдома. Він у будь-якому разі використовується лише тоді, коли йдеться про те, що вже стався вибух на працюючому реакторі”, наголосив лікар.

За його словами, в Україні є станції з працюючими реакторами. Проте від російських окупантів можна очікувати всього, що завгодно.

“Тому є у вас йод, поставити галочку для власної совісті, тільки ще раз прошу – не ковтайте ви цей йод, поки не почуєте прямої вказівки від влади: “відбувся вибух, є загроза, прийміть стільки-то”, додав Комаровський.

Комаровський про можливий вибух на ЗАЕС. Відео

Раніше ми повідомляли про поради МОЗ щодо радіаційної аварії та йодної профілактики.

Міністерство охорони здоров’я нагадує українцям, що найголовніше – потрібно залишатися в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати.

У МОЗ також застерігають, що приймати йодид калію наперед без потреби – недопустимо. Це може нашкодити вашому здоров’ю.

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