Окупанти розглядають сценарій відходу з Криму після ударів по Чонгарському мосту – ГУР

Після ударів по Чонгарському мосту окупанти розглядають сценарій відходу з Криму. Зокрема, представники окупаційної адміністрації і військового командування вивезли з півострова свої активи і сім’ї.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає НСН.

Він зазначив, що окупаційні сили розглядають ймовірність виїзду з території Криму.

«Один з реальних сценаріїв, який для себе розглядають окупанти, це відхід з Криму. Значна частина окупаційної адміністрації та командування, розуміючи це, свої сім’ї вже вивезла, і активи так само вивезла», розповів Юсов.

Крім того, за його словами низка підприємств в окупованому Криму готуються до евакуації.

«Низка окупаційних підприємств в українському Криму готуються до евакуації, в тому числі збирають документи для перевезення на територію РФ», розповів представник ГУР.

За його словами, якщо подивитися на траншеї, які російські сили облаштовують у Криму, то можна побачити, що значна їх частина розташована далеко від кордону з материкової частиною України.

«Тому так, це сценарій, який вони для себе розглядають і розуміють його реалістичність», констатував Юсов.

Представник ГУР в ефірі програми «Свобода Ранок». Відео

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