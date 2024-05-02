Окупанти вдарили КАБами по Харківщині 2 травня після обіду. Внаслідок обстрілу поранені діти

Армія РФ обстріляла місто Дергачі в Харківській області 2 травня.

Про це повідомив керівник МВА В’ячеслав Задоренко, передають Новини України – НСН.

“Окупанти завдали два удари КАБами по Дергачах. Інформація щодо руйнувань та постраждалих з’ясовується”, – написав Задоренко.

Згодом він додав, що відомо про поранених дітей. Також за його словами є загроза повторних ударів.

Окупанти вдарили КАБами по Харківщині 2 травня, поранені діти

“Внаслідок ударів по цивільній інфраструктурі та приватним будинкам поранення отримали четверо дітей 8-ми, 9-ти, 14-ти і 16-ти років, а також чоловік 76-ти років. Інформація попередня. Додаткові обставини уточнюються”, – зазначив очільник МВА.

Згодом керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на 16.38 унаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах кількість поранених сягнула семи осіб.

“Шість із них – діти. Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо – середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані. 75-річному чоловіку надали допомогу на місці”, – додав Синєгубов.

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