Окупанти масовано обстріляли Харківщину: є поранені і багато руйнувань (фото)

Окупанти масовано обстріляли Харківщину минулої доби. Під ударом росії були Харків, Куп’янськ, Вовчанськ, Липці, а також низка інших населених пунктів.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на поліцію і прокуратуру.

Окупанти масовано обстріляли Харківщину

Так, начальник ГУНП України в Харківській області Володимир Тимошко повідомляє, що минулої доби росія продовжила тероризувати мирне населення Харківщини. Військові рф обстрілювали населені пункти області з РСЗВ, артилерії, мінометів, завдавали авіаудари. Внаслідок російських обстрілів поранені цивільні громадяни, зруйновані та потрощені житлові будинки.

На місцях влучань працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки, які здійснили 15 оглядів місць подій, зібрали речові докази чергових злочинів російських загарбників. За добу відкрито 6 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Харків

29 квітня о 18:25 російські війська завдали удари по місту з авіації. Дві авіабомби влучили у відкриту місцевість поруч з житловими будинками. Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік 1982 р.н., госпіталізований в лікарню. Пошкоджено фасад та скління багатоквартирного будинку.

За даними прокуратури, збройні сили рф завдали авіаційні удари поблизу житлового кварталу в Київському районі м. Харкова. Ворог попередньо вдарив по місту двома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Наслідки обстрілу Харкова

Харківська область

Загризове . 29 квітня близько 02:00 в результаті ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено сім приватних будинків, господарчі споруди, гараж.

. 29 квітня близько 02:00 в результаті ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено сім приватних будинків, господарчі споруди, гараж. Кругляківка . 29 квітня близько 06:00 та 15:40 окупанти з РСЗВ «Ураган» обстріляли населений пункт та пошкодили приватні будинки.

. 29 квітня близько 06:00 та 15:40 окупанти з РСЗВ «Ураган» обстріляли населений пункт та пошкодили приватні будинки. Куп’янськ-Вузловий . 29 квітня о 23:30 внаслідок обстрілу керованими авіабомбами біля будинку уламкові поранення отримав чоловік 1957 р.н. Госпіталізований у стані середньої важкості.

. 29 квітня о 23:30 внаслідок обстрілу керованими авіабомбами біля будинку уламкові поранення отримав чоловік 1957 р.н. Госпіталізований у стані середньої важкості. Вовчанськ . 29 квітня близько 16:40 внаслідок ворожого обстрілу дроном пошкоджено багатоквартирний будинок.

. 29 квітня близько 16:40 внаслідок ворожого обстрілу дроном пошкоджено багатоквартирний будинок. Слобожанське . 29 квітня о 17:50 військові рф завдали авіаудари керованими авіабомбами. Три КАБи пошкодили три приватні домоволодіння.

. 29 квітня о 17:50 військові рф завдали авіаудари керованими авіабомбами. Три КАБи пошкодили три приватні домоволодіння. Липці . 29 квітня близько 18:30 внаслідок ворожих авіаударів пошкоджено щонайменше десять приватних будинків, господарчі споруди та гаражі.

. 29 квітня близько 18:30 внаслідок ворожих авіаударів пошкоджено щонайменше десять приватних будинків, господарчі споруди та гаражі. Підрив на міні. Дергачі. 29 квітня близько 17:15 у лісосмузі підірвався на міні Пелюсток 58-річний чоловік. З мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями доставлений в лікарню.

З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про майже 19570 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Евакуаційні заходи: 29 квітня поліцейські Куп’янського райвідділу поліції з села Кучерівка евакуювали чотирьох громадян.

Загроза обстрілів Харківщини з боку росії залишається високою. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, – закликають мешканців

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