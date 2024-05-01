Росіяни вдарили по Золочеву: двоє загиблих, багато поранених – серед них дитина (фото)

Росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині. Тут двоє загиблих, багато поранених – серед них дитина. У одного із загиблих сьогодні був день народження… Також окупанти обстріляли Харків – там руйнування, але обійшлося без жертв і постраждалих.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на прокуратуру.

Росіяни вдарили по Золочеву

За даними слідства, 1 травня збройні сили рф завдали удари з авіації по центру селища Золочів Богодухівського району.

Пошкоджено адміністративні будівлі, приватні житлові будинки. Знищено щонайменше 20 автівок.

Загинули чоловік та його 38-річна донька. Вони перебували в одному автомобілі.

Сьогодні загиблому виповнилось 62 роки.

Наразі також відомо про шістьох поранених. Серед них четверо цивільних чоловіків, одна жінка та 11-річний хлопчик. У дитини струс головного мозку, гостра реакція на стрес. Хлопця доставлено до лікарні.

За попередніми даними, ворог завдав удари по населеному пункту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Страшні наслідки удару по Золочеву: фото

Обстріляли Харків

Також сьогодні російська армія вдарила з авіації по Харкову.

За даними слідства, 1 травня приблизно о 10:20 ворог завдав авіаційний удар по приватному житловому сектору Київського району м. Харкова.

Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь, господарчі споруди тощо.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання у лісосмузі.

Без постраждалих.

За попередніми даними, ворог завдав удари по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Фото наслідків удару по Харкову

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