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Росіяни вдарили по Золочеву: двоє загиблих, багато поранених – серед них дитина (фото)

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Журналіст
Росіяни вдарили по Золочеву: двоє загиблих, багато поранених – серед низ дитина (фото)

Росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині. Тут двоє загиблих, багато поранених – серед них дитина. У одного із загиблих сьогодні був день народження… Також окупанти обстріляли Харків – там руйнування, але обійшлося без жертв і постраждалих.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на прокуратуру.

Росіяни вдарили по Золочеву

За даними слідства, 1 травня збройні сили рф завдали удари з авіації по центру селища Золочів Богодухівського району.

Пошкоджено адміністративні будівлі, приватні житлові будинки. Знищено щонайменше 20 автівок.

Загинули чоловік та його 38-річна донька. Вони перебували в одному автомобілі.

Сьогодні загиблому виповнилось 62 роки.

Наразі також відомо про шістьох поранених. Серед них четверо цивільних чоловіків, одна жінка та 11-річний хлопчик. У дитини струс головного мозку, гостра реакція на стрес. Хлопця  доставлено до лікарні.

За попередніми даними, ворог завдав удари по населеному пункту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Страшні наслідки удару по Золочеву: фото

наслідки удару по Золочеву: фото

наслідки удару по Золочеву: фото

наслідки удару по Золочеву: фото

наслідки удару по Золочеву: фото

Обстріляли Харків

Також сьогодні російська армія вдарила з авіації по Харкову.

За даними слідства, 1 травня приблизно о 10:20 ворог завдав авіаційний удар по приватному житловому сектору Київського району м. Харкова.

Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь, господарчі споруди тощо.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання у лісосмузі.

Без постраждалих.

За попередніми даними, ворог завдав удари по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Фото наслідків удару по Харкову

Фото наслідків удару по Харкову

Фото наслідків удару по Харкову

Фото наслідків удару по Харкову

Фото наслідків удару по Харкову

Фото наслідків удару по Харкову

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