Росіяни вдарили по Золочеву: двоє загиблих, багато поранених – серед них дитина (фото)

Росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині. Тут двоє загиблих, багато поранених – серед них дитина. У одного із загиблих сьогодні був день народження… Також окупанти обстріляли Харків – там руйнування, але обійшлося без жертв і постраждалих.
Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на прокуратуру.
Росіяни вдарили по Золочеву
За даними слідства, 1 травня збройні сили рф завдали удари з авіації по центру селища Золочів Богодухівського району.
Пошкоджено адміністративні будівлі, приватні житлові будинки. Знищено щонайменше 20 автівок.
Загинули чоловік та його 38-річна донька. Вони перебували в одному автомобілі.
Сьогодні загиблому виповнилось 62 роки.
Наразі також відомо про шістьох поранених. Серед них четверо цивільних чоловіків, одна жінка та 11-річний хлопчик. У дитини струс головного мозку, гостра реакція на стрес. Хлопця доставлено до лікарні.
За попередніми даними, ворог завдав удари по населеному пункту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Страшні наслідки удару по Золочеву: фото
Обстріляли Харків
Також сьогодні російська армія вдарила з авіації по Харкову.
За даними слідства, 1 травня приблизно о 10:20 ворог завдав авіаційний удар по приватному житловому сектору Київського району м. Харкова.
Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь, господарчі споруди тощо.
У Шевченківському районі зафіксовано влучання у лісосмузі.
Без постраждалих.
За попередніми даними, ворог завдав удари по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Фото наслідків удару по Харкову
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