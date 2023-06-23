Заступние начальник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, як триватиме війна у найближчі 2-3 місяці

У найближчі 2-3 місяці на фронті триватимуть активні бойові дії – як наступального, так і оборонного характеру.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький. Про це розповідає НСН.

Він наголосив, що мета України залишається незмінною – звільнити від росіян усі наші території. А окупанти будуть намагатися виконати свої завдання “спеціальної воєнної операції”.

“Скажу так: у найближчі 2-3 місяці будуть активні бойові дії. Як наступального, так і оборонного характеру, тому що наша стратегічна мета й ціль – це звільнення всіх наших територій. Росіяни будуть намагатися все ж таки виконати ті завдання, щоб сказати, закінчили вони свою “спеціальну військову операцію”, чи не закінчили”, – сказав Скібіцький.

Як триватиме війна у найближчі 2-3 місяці – розповіли у ГУР

Проте наші військові орієнтуватимуться на середину літа – чи вдасться противнику виконати свої плани з модернізації, перегрупування, формування нових з’єднань, частин тощо. Як в окупантів відбудеться реформування.

Скібіцький нагадав, що російське командування вже офіційно заявило про реформування, відновлення Ленінградського та Московського військових округів.

“Після цього можна буде й робити оцінку спроможностей Російської Федерації, і прогнозувати можливий характер дій Росії уже на осінньо-зимову кампанію”, – додав заступник начальника ГУР Міноборони.

Раніше очільник Міноборони Олексій Резніков заявив, що українці завищують очікування від нинішнього контрнаступу, бо порівнюють з Харківською операцією восени 2022 року. Проте зараз таких швидких результатів не буде.

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