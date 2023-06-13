Як окупанти сподіваються зупинити успішний контрнаступ ЗСУ – розповіли в ISW

Українські війська ведуть контрнаступальні дії на кількох ділянках фронту і продовжують звільняти населені пункти. В ISW розповіли, як окупанти сподіваються зупинити контрнаступ ЗСУ

Російські окупанти сподіваються зупинити просування ЗСУ, застосовуючи “гнучку оборону”, і очікуючі на хорошу погоду для своєї авіації.

Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни, передає НСН, посилаючись на звіт ISW.

Просування ЗСУ на різних ділянках фронту

Військові ЗСУ продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, зайнявши певну територію.

12 червня заступниця міністра оборони України Анна Маляр повідомила, що наші бійці на Донецькому та Таврійському (Запорізькому) напрямках просунулися на 6,5 км та відбили 90 квадратних кілометрів території за останній тиждень.

Вона додала, що за той же період ЗСУ звільнили один населений пункт на заході Запорізької області та шість населених пунктів на сході Запорізької та заході Донецької областей.

Як окупанти сподіваються зупинити успішний контрнаступ ЗСУ

Прес-секретар Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що війська продовжували контратаки на флангах Бахмута і просунулися на 250-700 метрів у невстановлених районах на підступах до міста.

Спроби окупантів контратакувати

Російські джерела зазначають, що ЗСУ продовжували контратаки на російські позиції на південний захід, північ і північний захід від Бахмута, особливо біля Берхівки (3 км на північний захід від Бахмута).

Опубліковані 12 червня геолокаційні кадри додатково вказують на обмежений поступ українських військ у західній частині Донецької області на південь від Великої Новосілки.

Російські “воєнкори” стверджували, що війська РФ намагаються контратакувати в цьому районі, та що бої тривали у західній частині Донецької області – східній частині Запорізької області протягом 12 червня.

Російські військові блогери додатково повідомляли про бойові дії ЗСУ на заході Запорізької області в районі Оріхова, але зазначали, що інтенсивність обстрілів на цій ділянці дещо знизилася.

Повідомляється, що 12 червня війська РФ здійснили контратаку в західній частині Донецької області після того, як 11 червня ЗСУ добилися тактичного успіху поблизу Времівського виступу, і що окупанти здійснили контрудар по Силах оборони України тут 12 червня.

При цьому в ISW зазначають, що на момент публікації звіту війська РФ не досягли підтверджених територіальних успіхів у ході цих контратак, хоча деякі російські джерела повідомляють, що російські війська нібито відбили Макарівку (5 км на південь від Великої Новосілки).

Втім, заступниця голови Міноборони України Маляр повідомила, що ЗСУ, як і раніше, контролюють Макарівку станом на 12 червня.

Російське джерело повідомило, що бої на Времівському виступі продовжуються і що результати бою незрозумілі.

Тактика РФ “гнучкої оборони”

Затятий націоналіст і колишній російський офіцер Ігор Гіркін стверджував, що, якщо це правда, такі повідомлення підтверджують “успіх російської тактики гнучкої оборони” у цьому районі, та що військове командування РФ більше дбає про те, щоб виснажити ЗСУ, ніж знову захопити територію.

Гіркін стверджував, що типовим захистом російських військ є відхід у тил, щоб вивести піхоту ЗСУ з-під прикриття української ППО та засобів радіоелектронної боротьби.

Він також розповідав, що потім війська РФ атакують цей район за підтримки танків та ППО, щоб завадити українським силам перекинути елементи протиповітряної оборони на звільнені райони.

Росіяни звинувачують у невдачах своїх військ погоду

Російські “воєнкори” стверджували, що через погані погодні умови літаки ПКС РФ не могли здійснювати вильоти та приземлилися, що нібито це завадило російській обороні від атак ЗСУ поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

Російські джерела стверджували, що 11 червня ЗСУ вдалося досягти тактичних успіхів через сильний дощ і туман, які не дозволили ПКС РФ і гелікоптерам завдати ударів по скупченнях українських сил.

Крім того, російські джерела розповідали, що військова авіація РФ відновила інтенсивні авіаудари під силу ЗСУ 12 червня після того, як пройшов дощ.

Воєнний злочинець Гіркін заявив, що важливу роль у визначенні результату операцій на цій ділянці найближчими днями відіграватиме погода.

Ключові висновки

Засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин 11 червня повідомив, що отримав наказ Міноборони РФ про підпорядкування своїх сил російському військовому командуванню.

Зусилля Міноборони РФ щодо формалізації, ймовірно, спрямовані на централізацію контролю над російським нерегулярним персоналом та поставками у відповідь на контрнаступ ЗСУ, а також на обмеження незалежності Пригожина.

Глава Чечні Рамзан Кадиров продовжує спроби риторично приєднатися до Міноборони РФ та ще більше дистанціюватися від Пригожина.

Війська РФ провели обмежені наземні атаки на південь від Кремінної.

Українські та російські сили провели обмежені наземні атаки навколо Бахмута.

Російські сили провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка – Донецьк.

Станом на 12 червня українські сили вели наземні атаки поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей та досягли успіхів.

Російські джерела повідомили, що ЗСУ вели обмежені контрнаступальні операції на південний захід від Оріхова.

Повідомляється, що на відеозаписі, поширеному в соціальних мережах 12 червня, російські загороджувальні війська стріляють по військових РФ, які залишили свої позиції в Україні.

Росія продовжує зміцнювати “правовий режим” на окупованих територіях України в умовах воєнного стану.

Контрнаступальні дії ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганни Маляр 12 червня підтвердила, що бійці ЗСУ у Донецькому та Таврійському операційних районах за тиждень звільнили 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка та Благодатне.

Також в Міноборони поінформували, що на цих напрямках просування наших військ склало 6,5 км, а площа взятої під контроль території – 90 кв. км.

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