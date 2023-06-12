Перші результати контрнаступу ЗСУ. В ISW кажуть, росія намагається їх применшити

Стали відомі перші результати контрнаступу ЗСУ. Українські війська здійснили помітні наступи в західній частині Донецької та Запорізької областей. Російські джерела це підтвердили, але намагалися применшити їхнє значення.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW), передає НСН.

Так, ЗСУ 10 і 11 червня провели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та звільнили території.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська ведуть наступ у районі Бахмута, а російські джерела заявили про продовження українських наземних ударів на північному та південному флангах Бахмута.

Геолокаційні кадри та російські джерела показали, що українські сили звільнили кілька населених пунктів під час продовження наземних атак на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки на заході Донецької області.

Російські джерела повідомляли, що українські війська продовжували атакувати на південний захід від Оріхова в Запорізькій області, і українські війська досягли успіхів у цьому районі.

Маляр повідомляла, що на півдні України ЗСУ просунулися на від 300 до 1500 метрів. Вона, а також інші українські та російські джерела стверджували, що українські війська здобули успіхи на південь від Великої Новосілки між 10 і 11 червня, зокрема звільнили Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Новодарівку.

Деякі російські джерела повідомили, що бої тривають у «сірій зоні», а також про те, що українські сили наступають на півдні України у районах, які російські війська не повністю окупували.

«Російські джерела, ймовірно, називають просування українських сил через російську оборону захопленням “сірих зон”, щоб применшити українські досягнення та не повідомляти про прорив українських сил через лінії оборони. Українські війська звільнили декілька міст», зазначили в ISW.

Ще новини України: На Херсонщині окупанти обстріляли човен, який евакуював цивільних – є загиблі і поранені