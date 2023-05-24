Меморіал: вбиті росією. Захисник Данило Мельник, 29 років, Бахмут, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захисник Данило Мельник

Боєць Данило Мельник, позивний Кенон, загинув 10 травня 2023 року під Бахмутом на Донеччині. Воїн отримав осколкові поранення голови та грудної клітини під час виконання бойового завдання, на яке пішов добровільно замість пораненого побратима. Рівно через місяць захиснику мало виповнитися 30 років.

Данило народився в селі Устимівка Київської області. Жив у столиці. Навчався в музичній школі імені Миколи Лисенка. Згодом закінчив магістратуру Київського університету культури і мистецтв, де навчався по класу бандури на факультеті музичного мистецтва. Мав чудовий голос. Співав у хорі Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ. Викладав музичне мистецтво в Київській гімназії №48. Любив подорожі і тварин, мав багато друзів. Брав участь у Революції Гідності. Воював в АТО у складі батальйону «Донбас». Пройшов Іловайськ, брав участь у боях за Лисичанськ і Попасну. Відзначений нагрудним знаком «За доблесну службу», медаллю «За військову службу Україні».

Після початку повномасштабного вторгнення Данило опанував професію оператора БПЛА та успішно виконував військові місії у складі підрозділу ЗСУ. Брав участь у боях за столицю, згодом перемістився на інші гарячі напрямки фронту.

«Данило мав дуже сильний характер. У дитинстві мав хворобу ніг. З 5 до 11 років переніс 8 складних операцій. Ніколи не скаржився, мужньо переносив всі випробування. Був принциповим і справедливим, завжди заступався за слабших. При цьому був дуже скромним і лагідним, умів вислухати і підтримати, любив життя і все живе. Умів кохати і виявляти турботу, був чудовим сином, братом, чоловіком, завжди знаходив добре слово для друзів. Данило вірив у Бога. Любив грати на фортепіано і слухати дощ, цікавився технікою, подорожував… І понад усе любив Україну. Мріяв бачити її сильною, вільною та незалежною», – написала дружина полеглого воїна Інна

Поховали Героя на Алеї Слави Лісового кладовища у Києві.

У Данила залишилися дружина, рідні, друзі та побратими.

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(Збір на лікування та реабілітацію дружини полеглого воїна Інни Мельник, яка бореться з онкологією та обіцяла чоловіку, що переможе)

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/