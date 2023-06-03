Як ракетні атаки окупантів можуть вплинути на контрнаступ ЗСУ – Міноборони

В Міноборони розповіли, як ракетні атаки російської армії можуть вплинути на контрнаступ ЗСУ

Заступник міністра оборони заявив, що російські ракетні обстріли протягом останніх тижнів не вплинули на час початку довгоочікуваного контрнаступу.

Наміри України щодо контрнаступу проти російських окупантів йдуть за планом попри потужну хвилю ракетних і безпілотних атак по всій країні в останні тижні.

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Про це повідомляє НСН з посиланням на Reuters.

“Головна мета мета окупантів – зупинити наш контрнаступ та націлитися на центри ухвалення рішень”, – сказав Гаврилов.

Як ракетні атаки окупантів можуть вплинути на контрнаступ ЗСУ

Він назвав інтенсивне використання Росією балістичних ракет у травні “останнім стратегічним засобом” росіян і зазначив, що українські системи ППО були “більш ніж на 90% ефективними” проти цих атак.

“Для Росії стало величезним сюрпризом те, що ефективність (їхніх балістичних ракет) була майже нульовою проти сучасних систем протиповітряної оборони, які ми отримали від наших партнерів”, – зауважив Гаврилов.

Тож російські ракетні обстріли жодним чином не вплинуть на час початку довгоочікуваного контрнаступу ЗСУ.

“Ніщо не може зупинити наші зусилля, наше бажання та нашу впевненість у тому, що ми переможемо в цій війні. Україна розпочне контрнаступ з наміром звільнити наші території цього року”, – сказав він.

Водночас Гаврилов відмовився коментувати нещодавні атаки безпілотників на території Росії, зокрема Підмосков’я. Мовляв, у РФ сьогодні “багато внутрішніх подій, які пов’язані з цією війною”.

“Є багато людей всередині Росії, які підтримують Україну”, – натякнув Гаврилов

Як відомо, український президент Володимир Зеленський заявив про готовність Збройних сил розпочати контрнаступ. Глава держави зауважив, що українська армія, на жаль, отримала не все озброєння та техніку, яку хотіла б мати для контрнаступу, але чекати більше немає часу, бо це надто дорого коштує українським родинам.

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