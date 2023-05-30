Масована атака безпілотників на Москву 30 травня – що відомо (фото, відео)

За даними російських ЗМІ і чиновників, сталася масована атака безпілотників на Москву 30 травня, передає НСН, посилаючись на низку джерел.

Уранці 30 травня російську столицю атакували безпілотники. За словами мера Москви Сергія Собяніна, кілька будівель отримали «незначні ушкодження».

«Сьогодні вранці внаслідок атаки БПЛА у кількох будинках сталися незначні пошкодження. Усі екстрені служби міста знаходяться на місцях подій. Вони з’ясовують обставини того, що сталося. Наразі ніхто серйозно не постраждав. Прошу вас довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію. З метою безпеки на час роботи екстрених служб проведено заходи щодо евакуації мешканців кількох під’їздів у двох будинках, які постраждали від влучання БПЛА. Одразу після закінчення роботи спеціальних служб мешканці зможуть повернутися до своїх квартир», – розповів Собянін

Про атаку безпілотників сьогодні вранці повідомляють мешканці Москви, Істри, Красногорська, Одинцово та Барвіхи.

За даними ЗМІ, близько 25 БПЛА брали участь у ранковій атаці. Запевняється, що велику частину з них збили сили ППО в Підмосков’ї, частина безпілотників зачепилися за дерева та дроти, оскільки летіли на надмалій висоті.

Безпілотники потрапили до двох житлових будинків у Москві

Один безпілотник потрапив у верхні поверхи житлового будинку на Профспілковій, 98. Зруйновано фасад та скління будинку. Другий потрапив до 24-поверхового житлового будинку на вулиці Атласова в ТІНАО (Нова Москва).

«112» стверджує, що ще один, третій безпілотник виявлено в Москві — на Ленінському проспекті.

Видання «База» уточнює, що на Ленінському проспекті БПЛА влетів у квартиру на 14 поверсі, але не вибухнув. Безпілотник ніс три вибухові пристрої. На даний момент частину будинку евакуювали. Вибухотехніки розпочали розмінування.

Мер Москви Собянін заявив, що всього з метою безпеки на час роботи екстрених служб проведено заходи щодо евакуації мешканців кількох під’їздів у двох будинках, які постраждали від потрапляння БПЛА.

Як повідомляє Telegram-канал Shot з посиланням на джерела, 13 безпілотників нібито було збито на підльоті до Москви (Рублівка, Красногірський район, Істринський район, Нова Москва), а ще 3 – влучили у житлові будинки (Ленінський проспект, Профспілкова вулиця, вулиця Атласова)

Губернатор Підмосков’я підтвердив, що біля російської столиці «працювала ППО».

Мешканці масово публікують у мережах відео безпілотників у небі над Москвою і Підмосков’ям.

Масована атака безпілотників на Москву 30 травня: фото, відео

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