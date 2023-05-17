Що відбувається на окупованій території Запоріжжя та Херсонщини – до чого готуються російські військові

До чого готуються російські військові на окупованій території Запоріжжя та Херсонщини, як змінюється їхня кількість у регіоні.

Журналісти Радіо Свобода у проєкті «Новини Приазовʼя» розповіли про все, що відомо на цей час, передає НСН.

«На Арабатську стрілку прибувають військові»

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів «Новинам Приазовʼя», що кількість російських військових у регіоні збільшується. Зокрема, йдеться про Арабатську стрілку.

«Вся Арабатська стрілка заповнена новими російськими військовими. Абсолютно всі пансіонати заселені. І можна сказати, що відмічається збільшення кількості складу військових РФ. Знову-таки, на Арабатській стрілці вони проходять злагодження, навчання. Арабатська стрілка – це не тільки «урядовий квартал», а ще й полігон, де відпрацьовують «мобіки» (мобілізовані РФ – ред.) свої перші навчальні заходи», каже депутат.

«Майже на кожній вулиці – патрулі»

За даними Хланя, на окупованій частині Херсонщини збільшується кількість блокпостів, де посилюється тиск на тих херсонців, які досі не отримали російські паспорти. Зокрема, таким громадянам, додає, погрожують вилученням майна.

«Кількість блокпостів значно збільшена і в Каховці, і в Новій Каховці. Їм і собі кажуть про те, що інколи краще просто не виходити з дому, тому що майже на кожній вулиці є патрулі, які починають вивертати абсолютно все», розповів він.

Депутат також зазначив, що російським окупаційним силам на Херсонщині не вдалося створити так званий «добровольчий батальйон», який воював би на боці Росії. Мобілізація у регіоні їм також не вдасться, вважає він:

«Як можна змусити фактично людей взяти зброю і стріляти у своїх же українців? Я думаю, це неможливо. І якщо навіть це почне відбуватися, то люди просто будуть цього уникати».

Хлань каже, що люди продовжують виїжджати з окупації через анексований Крим. Серед тих, хто залишився, мало чоловіків призовного віку. Разом з цим російські окупаційні сили поки не залишають захоплену частину Херсонщини, додав депутат.

«Дійсно росіяни там проводять певну «евакуацію». На зараз усі свої адміністрації вони розташовують на Арабатській стрілці, але казати, що вони повністю все забирають і вивозять, то, я думаю, так казати передчасно. Єдине, що вони намагаються – архівні документи зараз повивозити й сконцентрувати їх в так званому «урядовому кварталі», який розташовується зараз в клініці ім. Козявкіна на Арабатській стрілці», повідомив Хлань.

По інших населених пунктах окупанти облаштовують представництва, каже він.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Скадовськ: «масової евакуації не відбувається»

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що у цьому місті досі перебувають як російські військові, так і представники окупаційної адміністрації. Виїжджають лише деякі місцеві жителі, які співпрацювали з російськими окупаційними силами.

«Масової евакуації не відбувається. Наразі в Скадовську працює адміністрація (російська – ред.), нам невідомо про виїзд будь-яких підрозділів окупаційної адміністрації. Тобто усі вони сидять на містах і продовжують працювати», повідомив міський голова.

На жителів Скадовська продовжують чинити тиск і вимагають отримувати російські паспорти та переоформлення майна за російським законодавством, каже він.

«Людей, звісно, багато, але переважна більшість – це люди, які не скадовчани, тобто які приїхали вже після вторгнення. Тих скадовчан, які були до 24 лютого (2022 року – ред.), залишилось не більш ніж половина, це точно. І, звісно, вони всі чекають на звільнення. Вони перебувають під терором, тому що постійно йде тиск», зазначив Яковлєв.

Він стверджує, що більшість саме жителів Скадовська до сьогодні російські паспорти не отримали:

«Ті звіти (російських сил – ред.), де кажуть, що у нас багато-багато отримали паспорти – це все люди, які або заїхали, або які були евакуйовані з Херсонської області раніше».

Токмак: «охочих виїжджати поменшало»

У місті Токмак Запорізької області заклики окупаційної адміністрації до так званої «евакуації» тривають, повідомив «Новинам Приазовʼя» голова міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб.

«Охочих з кожним днем все менше і менше. Дійсно, в Токмак приїжджали на минулому тижні автобуси, які везли людей на Бердянськ, але ці автобуси не були заповнені повністю. Виїжджали переважно колаборанти, які не мають свого автотранспорту. І можна сказати, що багато з них, побачивши, в яких умовах їх там розселяють, які надають їм там послуги, навіть на таксі поверталися назад до Токмака», розповів він.

Тих, хто виїхав, не розселяють по базах відпочинку, оскільки там перебувають російські військові, каже посадовець.

«В кращому випадку на матрацах і в кращому випадку давали по одному бутерброду. Далі їх нікуди не пропонували вивозити, але потім деякі все-таки виїхали самостійно на Ростов, на Росію. На бази, на які їм пропонували райські умови, ніхто їх не возив. На базах розташовуються самі військові, а наших мешканців розселяють по школах, дитсадках», зазначив Чуб.

«Створюють паніку»

Російські військові примушують до так званої «евакуації» жителів Токмака, самостійно обстрілюючи місто, стверджує Чуб.

«Це ми бачили по напрямку прильотів, які йдуть зі сторони Молочанська. Таким чином вони спонукають наших мешканців до, так би мовити, добровільної евакуації. Тобто вони самі залякують наших мешканців, щоб ті зробили в місті паніку і скоріше виїжджали з Токмака», вважає голова адміністрації.

За його словами, основна мета російської «евакуації» – це звільнення будинків місцевих жителів і розселення туди російських військових.

«Російські солдати ходять по квартирах і кажуть, що це наказ виїжджати. Якщо чують голоси, що не хочемо, відповідь: «Вас ніхто не питає, треба збирати речі» – 1-2 сумочки й на Бердянськ. Містом також їздить гучномовець і розповідає про те, що треба збиратися і виїжджати. Спонукаючи всілякими видами залякування, щоб люди виїжджали з Токмака, при цьому звільняються будинки, квартири», розповів очільник ВА.

Крім того, російські окупаційні сили продовжують вивозити з міста різноманітне майно, каже Чуб. Так, за його даними, під час першої хвилі оголошеної «евакуації» окупанти вивезли обладнання з банку, паспортного столу та з медичних закладів.

«Ми бачимо, що обладнання вивозять і колаборанти, вивозять своє обладнання з магазинів, перукарень. В такому плані ми це спостерігаємо», додав голова військової адміністрації Токмака.

Він також повідомив, що інформації про мобілізацію жителів Токмака до лав російської армії наразі немає.

«Створюють живий щит»

Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков також зазначив, що російські окупаційні сили намагаються поширювати панічні настрої серед місцевого населення.

«Будь-які такі подібні дії будуть грати тільки на руку окупантів і вони сприймають наше населення просто або як живий щит, або в цілому як заручників на майбутнє, коли Збройні сили України будуть посилювати свої дії на Запорізькому напрямку та інших», вважає депутат.

За його інформацією, через російську «евакуацію» на окупованій частині Запорізької області погіршується гуманітарна ситуація – велика кількість продуктових магазинів зачинилася, виникає дефіцит продуктів санітарно-гігієнічних засобів.

Втім, у регіоні на сьогодні залишається велика кількість як особового складу, так і техніки російської армії, додав Ашурбеков.

«Ми теж не повинні бути максимально оптимістичними, тому що кількість російських військових дуже велика на тимчасово окупованій території. І під час цієї «евакуації» вони перекидали, навпаки, зброю і боєкомплект ближче до лінії фронту. Тому ситуація для окупантів панічна, але вона також дуже важка, тому що велика кількість і військових, і збройної техніки продовжує залишатися на нашому Запорізькому напрямку», зауважив депутат.

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