Евакуація з Енергодара – кого та куди вивозять окупанти

Евакуація з Енергодара почалася. У Генштабі розповіли кого і куди вивозять російські загарбники із тимчасово окупованого міста.

Про це НСН повідомляє з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, окупанти вивозять жителів Енергодара до Бердянська та Приморська, на місцеві бази відпочинку.

Зазначається, що евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. Причому насамперед потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації.

Також у зведенні Генштабу повідомляється, що окупанти облаштували черговий польовий госпіталь в одному із сіл Старобільського району Луганської області для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Там на лікуванні перебуває до 70 осіб.

Евакуація з Енергодара та окупованої частини Запорізької області

Раніше ми писали про ситуацію в Енергодарі. Ввечері 5 травня стало відомо, що російські загарбники вивезли з лікарні важких пацієнтів. Персонал медичного закладу вони попередили, що місто закрите з 5 по 11 травня. Причому як на в’їзд, так і на виїзд.

Крім того, відомо, що у багатьох окупованих селах на Запоріжжі ворог мародерить. Причому робить це, як кажуть у місцевих пабліках, “по-чорному”.

Окупанти продовжують займатися викраденням дітей. Їх вивезли з Кам’янки до півострова Крим. Мовляв, Бердянськ їх не прийняв.

У місцевих ЗМІ підкреслюють, що головний цинізм того, що відбувається, у спробах прикритися цивільними. Окупанти та колаборанти саме для того і роблять так звану евакуацію. Щоб мати можливість втекти непоміченими.

З декількох джерел стало відомо, що глава окупаційної влади Енергодара (комендант) виїхав ще 4 дні тому.

А з сусіднього Дніпрорудного, за словами мешканців, виїхали співробітники “правоохоронних” органів.

Також стало відомо, що в Енергодарі окупанти стягнули техніку і живу силу в район садового товариства “Хвиля”. І зобов’язали власників дач виїхати і забрати своє майно до 10 травня. Залишене майно буде конфісковане і поверненню не підлягає.

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