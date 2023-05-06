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CуспільствоВійна
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Україна повернула з полону ще 45 людей – 42 захисників та 3 захисниць Азовсталі” (фото, відео)

Журналіст
Україна повернула з полону
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6 травня Україна повернула з полону ще 45 військовослужбовців. Додому із російського полону повернулися 42 захисники та 3 захисниці Азовсталі”.

Про це НСН повідомляє з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Всі звільнені — нацгвардійці. Серед них 35 рядових і сержантів, а також 10 офіцерів.

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Зокрема, додому повертаються військові, які одружилися просто під час оборони Азовсталі”.

Також серед звільнених є військовий, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років. Його взяли у полон під час Широкинської операції.

“Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на “Азовсталі” і сьогодні повертається додому”, додав голова ОП.

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Визволили, зокрема, учасника вже легендарної “вертолітної” місії ГУР МО з евакуації поранених з “Азовсталі”. Евакуаційний гелікоптер, в якому він перебував, було збито, але воїн зумів вижити. Важко пораненому, йому погрожували так званим “судом”. Тепер військовослужбовець пройде курс лікування та реабілітації.

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Також тепер на волі ветеран афганської війни, 56-річний головний сержант, який отримав поранення на Майдані, пройшов АТО, ООС та відбивав повномасштабну агресію рашистського ворога.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, станом на 26 квітня з полону вже вдалося звільнити 2279 українців.

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