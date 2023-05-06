Україна повернула з полону ще 45 людей – 42 захисників та 3 захисниць Азовсталі” (фото, відео)

6 травня Україна повернула з полону ще 45 військовослужбовців. Додому із російського полону повернулися 42 захисники та 3 захисниці Азовсталі”.

Про це НСН повідомляє з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Всі звільнені — нацгвардійці. Серед них 35 рядових і сержантів, а також 10 офіцерів.

Зокрема, додому повертаються військові, які одружилися просто під час оборони Азовсталі”.

Також серед звільнених є військовий, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років. Його взяли у полон під час Широкинської операції.

“Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на “Азовсталі” і сьогодні повертається додому”, додав голова ОП.

Визволили, зокрема, учасника вже легендарної “вертолітної” місії ГУР МО з евакуації поранених з “Азовсталі”. Евакуаційний гелікоптер, в якому він перебував, було збито, але воїн зумів вижити. Важко пораненому, йому погрожували так званим “судом”. Тепер військовослужбовець пройде курс лікування та реабілітації.

Також тепер на волі ветеран афганської війни, 56-річний головний сержант, який отримав поранення на Майдані, пройшов АТО, ООС та відбивав повномасштабну агресію рашистського ворога.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, станом на 26 квітня з полону вже вдалося звільнити 2279 українців.

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