«Росія знищила одразу три українські гелікоптери: це катастрофічна втрата» – Forbes

Росія знищила одразу три українські гелікоптери. Це сталося вже вдруге за два місяці. І це катастрофічна втрата для українських Повітряних Сил. Про це пише видання Forbes .

Передають Новини України – НСН.

Як Росія знищила одразу три українські гелікоптери

Гелікоптери було знищено на пункті переозброєння та дозаправки.

Три українські гелікоптери приземлилися поблизу лінії фронту. Російський безпілотник спостерігав за ними, і через кілька хвилин російська балістична ракета “Іскандер” вдарила по гелікоптерах.

Ця втрата є нищівною для невеликих авіаційних сил української армії та є ще одним свідченням того, що українці все ще намагаються підтримувати адекватну протиповітряну оборону вздовж 600-мильної лінії фронту ширшої війни Росії проти України, — йдеться у виданні

За даними Forbes, постраждали пара ударних вертольотів Мі-24 і штурмовий вертоліт Мі-17, що їх супроводжував. Гвинтокрили виконували денні завдання в суботу, приземлилися на так званому “передовому пункті озброєння та дозаправки” (FARP), перш ніж їх помітив ворожий дрон.

FARP – це поле поблизу лінії фронту, де гелікоптери можуть безпечно приземлитися, щоб війська підтримки могли примчати з вантажівками, навантаженими пальним і боєприпасами. Ідея полягає в тому, щоб екіпажі гелікоптерів швидко завершили дозаправку та переозброєння та вилетіли до того, як ворог зможе націлитися.

Українці щодня проводять операції FARP, оскільки їхні гелікоптери виконують місії на низькій висоті вздовж лінії фронту — доставляють провізію, доставляють поранених військових і кидають некеровані ракети на російські сили, — йдеться у Forbes

Протягом перших двох років широкомасштабної війни FARP були відносно безпечними — ймовірно, через те, що українська ППО захищала пункти заправки, а російський “ланцюг убивства” — процес виявлення цілей і отримання дозволу на атаку — був повільним.

Але боєприпаси української ППО закінчилися. Росія навчилася швидше наводити ціль та атакувати.

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Цієї весни російські безпілотники заходили глибше в український тил. Російські ракети та бомби почали націлюватися на найбільш вразливі та цінні українські засоби в тилу.

Американський генерал Клер Гілл і його колега майор Бріджит Дей передбачили цю проблему ще три роки тому. Армія США встановлювала великі FARP для десятків гелікоптерів. Але часи змінилися.

Тільки тому, що це спрацювало в минулому, не обов’язково означає, що це можна буде повторити. Концепція великих FARP має невеликі шанси на виживання, – написали військові

Ситуація повторилася через два місяці

Вони мали рацію навіть у випадках, коли FARP менші. 13 березня або незадовго до цього російський безпілотник помітив трійку штурмових вертольотів Мі-8 або Мі-17 зі складу 12-ї бригади армійської авіації української армії, які переозброювалися в полі в Новопавлівці.

Ракета “Іскандер” знищила два гелікоптери та вбила щонайменше двох пілотів. Через два місяці це повторилося — і приблизно в тій самій місцевості.

За інформацією видання, від лютого 2022 року Україна втратила 40 вертольотів. Але були відреставровано деякі старі судна. Також отримується допомога від іноземних союзників. Однак це не означає, що українська армія не повинна хвилюватися. Кожен втрачений гелікоптер може означати двох або більше загиблих або поранених членів екіпажу, а досвідчених авіаторів важче замінити, ніж борти.

Втрати на вразливих FARP можуть продовжуватися, якщо українці не прискорять процедури переозброєння та дозаправки, не додадуть більше протиповітряної оборони над FARP або не перейдуть до безпечніших нічних операцій – або якоїсь комбінації всіх трьох, — пише видання

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