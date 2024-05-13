В Україні втрата військового квитка може призвести до серйозних штрафних санкцій. Яка сума покарання і що потрібно для відновлення документа

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на OBOZ.UA.

В Україні втрата військового квитка передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 510 до 1700 гривень. Для відновлення документа треба звернутися до відповідних військових органів. Це має бути зроблено протягом 6 місяців з моменту втрати.

Інформація щодо штрафних санкцій міститься у статті 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Військовий квиток посвідчує статус особи як військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста. Також документ визначає його обов’язки та права.

Втрата військового квитка – яка відповідальність передбачена і як відновити документ

За втрату військового квитка, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності.

«Згідно зі статтею 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за це передбачено штраф у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 510 до 850 гривень. У разі повторного порушення відповідальність може бути збільшена до від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, або від 850 до 1700 гривень», – йдеться в повідомленні.

Як відновити військовий квиток

Військовий квиток можна відновити у разы втрати, крадіжки, пошкодження або його знищення внаслідок стихійного лиха. Також відновити документ можна у разі зміни особистих даних власника, таких як прізвище, ім’я або по батькові.

“Для отримання нового військового квитка необхідно звернутися до командира (у випадку військовослужбовців) або керівника територіального центру комплектування і соціальної підтримки (у випадку військовозобов’язаних або резервістів). У разі втрати документа, особа має право звернутися за його відновленням не раніше 5 днів, але не пізніше 6 місяців з моменту втрати”, – зазначається в повідомленні.

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