Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Обстріл Харківської області 14 травня – загинули двоє людей (фото)

Прикордонна Вовчанська громада продовжує перебувати під масованими ударами російської армії.

За даними слідства, 14 травня ворожий дрон влетів у житловий будинок у м. Вовчанськ. Сталась пожежа, загинула 80-річна жінка.

У селищі Гатище внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув чоловік 83 років.

«Орієнтовно об 11:30 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту РСЗВ «Торнадо-С»», – розповіли в Офісі Генерального прокурора.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

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