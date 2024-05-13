Окупантами була здійснена ракетна атака по Харкову 13 квітня. Внаслідок удару одна людина загинула, є постраждалі

Внаслідок ракетної атаки по підприємству на Харківщині одна людина загинула, четверо зазнали поранень. Розпочато провадження.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 травня близько 16:40 збройні сили рф завдали ракетний удар по цивільному підприємству в селищі Коротич Харківського району.

Ракетна атака по Харкову 13 травня – є жертва і поранені

«Один співробітник підприємства загинув, ще чотири отримали поранення, їх госпіталізовано до лікарні», – розповіли в Офісі Генерального прокурора.

Тип ракети наразі встановлюється.

«Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф», – йдеться в повідомленні..

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