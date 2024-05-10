Окупанти здійснили обстріл Донеччини 10 травня. В результаті атаки дві людини загинули, є поранені

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Офіс генерального прокурора

Повідомляється про двох загиблих та двох поранених внаслідок ворожої атаки окупантів по Бахмутському і Покровському районах.

Обстріл Донеччини 10 травня – загинули двоє цивільних, є поранені

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 10 травня 2024 року окупаційні війська атакували м. Часів Яр. Від влучання на одній з вулиць дістали поранення жінка й чоловік. Також пошкоджено житлові будинки.

Під приціл армії рф потрапило с. Єлизаветівка Покровського району, внаслідок чого загинули двоє цивільних. Попередньо, ворог обстріляв населений пункт зі ствольної артилерії.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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