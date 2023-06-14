Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні діє до 18 серпня 2023, після чого знову може бути пролонгована на 3 місяці. Стало відомо, яких кадрів найбільше бракує ЗСУ

Наразі українському війську найбільше бракує людей, які на високому рівні володіють іноземними мовами.

Про це розповів начальник Харківського ОТЦК полковник Володимир Арап. Про це повідомляє НСН з посиланням на “АрміяInform“.

За його словами, це потрібно для роботи з іноземними інструкторами, які навчають українських воїнів працювати зі зброєю, яку надають західні партнери.

Військовий уточнив, що йдеться не лише про чоловіків, а й про жінок, які мають відповідний досвід, кваліфікацію і, головне, власне бажання.

Мобілізація в Україні – скільки триватиме і яких кадрів найбільше бракує ЗСУ

Нагадаємо, що питання щодо мобілізації в Україні регулюються відповідним законом. При цьому, документ містить вичерпний перелік військовозобов’язаних, які не підлягають призову, йдеться про осіб з інвалідністю, заброньованих, багатодітних, батьків-одинаків, усиновителів та низку інших.

Однак усі вищеперелічені все ж можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ще рано говорити про демобілізацію українських військових. Він наголосив, що війна з РФ ще триває.

Що ж до ротації наших захисників і захисниць – військове керівництво обовʼязково має її проводити, зазначив гарант. За його словами, цей процес відбувається під керівництвом Генерального штабу та головнокомандувача Збройних сил України.

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