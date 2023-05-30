Чи можуть вручати повістки за кордоном українським чоловікам

В Україні триває загальна мобілізація і повістки військовозобов’язаним роздають як адресно, так і в громадських місцях. А чи можуть вручати повістки за кордоном?

У грудні минулого року уряд затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, в якому є положення, що стосуються тих, хто перебуває за кордоном, передає НСН.

Чи вручають повістки за кордоном

Як пише 24 канал, це не означає, що наразі українцям за кордоном вручатимуть повістки. За словами юриста адвокатського об’єднання T&T Partners Владислава Юрчака, без надання повноважень консульським установам вручати повістки та здійснювати розгляд справ про адмінправопорушення, нововведення жодним чином не вплинуть на тих, хто перебуває за кордоном.

Для дипломатичних установ були визнfчені певні обов’язки:

інформування громадян призовного віку, які не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;

сприяння повернення військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);

повідомлення у 7-денний термін з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним ТЦК та СП за місцем перебування їх на військовому обліку;

ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

«Представники дипломатичних установ, згідно з чинним законодавством, не можуть видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, які проживають за кордоном. Новим порядком повноваження дипустанов зводяться виключно до ведення обліку військовозобов’язаних та інформування про це відповідних органів в Україні, а тому нововведення в законодавстві ніяк не впливають на осіб, які перебувають за кордоном», поясив юрист та додав, що нововведення лише розширюють географію вручення повісток на території України й не поширюються на дипломатичні установи за кордоном.

Раніше ми писали про правила та заборони під час воєнного стану влітку.

Нагадуємо, на початку травня Верховна рада продовжила воєнний стан. Згідно із законопроектом, його дію продовжено з 05:30 20 травня 2023 року терміном на 90 днів, тобто до 18 серпня.

Це особливий правовий режим, який запроваджується у разі загрози національній безпеці. Тому якщо вона зберігатиметься, то найімовірніше воєнний стан вкотре продовжать на 90 днів.

Разом із воєнним станом до 18 серпня 2023 року продовжено і загальну мобілізацію. Тож улітку призивати на військову службу продовжать у встановленому порядку.

Зокрема, під мобілізацію можуть потрапити:

громадяни з військовим досвідом

чоловіки віком від 28 до 60 років без досвіду служби

обмежено придатні до служби чоловіки віком від 28 до 60 років

зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, визнані придатними та обмежено придатними до служби

Добровільно можуть піти особи з інвалідністю і ті, хто має відстрочку за сімейними обставинами. Чоловіки призовного віку від 18 до 27 років та жінки з досвідом контрактної служби також можуть добровільно підписати контракт із підрозділами Сили оборони.

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