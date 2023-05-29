Воєнний стан влітку 2023 – всі правила і заборони

Воєнний стан влітку 2023 року діятиме мінімум до 18 серпня. Особливий режим було запроваджено через повномасштабне російське вторгнення 24 лютого 2022 року.

Які правила і заборони діють на території України у час розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Воєнний стан влітку 2023

На початку травня Верховна рада продовжила воєнний стан. Згідно із законопроектом, його дію продовжено з 05:30 20 травня 2023 року терміном на 90 днів, тобто до 18 серпня.

Це особливий правовий режим, який запроваджується у разі загрози національній безпеці. Тому якщо вона зберігатиметься, то найімовірніше воєнний стан вкотре продовжать на 90 днів.

В рамках воєнного стану органам державної влади, військовому командуванню та адміністраціям, а також місцевому самоврядуванню надаються повноваження, необхідні для запобігання загрозі.

Заборони та обмеження

Під час дії воєнного стану по всій країні або на окремих територіях, де його запроваджено, встановлюються певні заборони та обмеження для громадян. Основними є такі:

комендантська година (у певні години громадяни не мають права перебувати на вулиці та у громадських місцях, а також пересуватися пішки або на будь-якому виді транспорту без спеціального пропуску);

обмеження свободи пересування;

заборона на мітинги та інші масові заходи;

заборона антиукраїнських політичних партій та організацій;

цензура у ЗМІ;

перевірка документів, огляд речей, автомобілів та житла;

охорона та особливий режим роботи об’єктів критичної інфраструктури;

трудова повинність (залучення працівників чи цивільного населення для виконання робіт військово-оборонного характеру);

відчуження майна з видачею відповідних документів (наприклад, автомобільна мобілізація);

заборона військовозобов’язаним змінювати місце проживання без дозволу військового комісара;

евакуація з районів бойових дій.

Це далеко не повний перелік, в різних регіонах та окремо в містечках і селищах можуть встановлювати додаткові обмеження, заборони чи заходи, передбачені нормами міжнародного гуманітарного права.

Частина заборон пов’язана з фото- та відеозйомкою певних об’єктів.

Зокрема, не можна знімати та публікувати:

місця прильотів та роботу засобів ППО;

номери військових частин;

військові блокпости;

місця дислокації військової техніки, з військовою технікою, у тому числі переданою західними союзниками;

специфічні мітки на будівлях та адреси таких будівель;

державні та комунальні підприємства;

мости та інші об’єкти критичної інфраструктури.

Крім того, з початком повномасштабної війни українцям заборонили запускати цивільні дрони. Порушникам у найкращому разі загрожує штраф, а якщо на відео опинилися військові об’єкти, то аж до 8 років позбавлення волі.

На початку травня за основу було ухвалено законопроект, який встановлює штрафи до 8500 гривень, а також дозволяє військовим, поліції та Нацгвардії збивати дрони за наявності підозр у незаконності запуску.

Комендантська година влітку 2023

Комендантська година, за дотриманням якої стежать правоохоронці та військові, діє на всій підконтрольній території, крім Закарпатської області. Поки діє воєнний стан її також не скасовуватимуть.

В залежності від регіону України комендантська година триває:

Київ — з 00:00 до 05:00

Вінницька область — з 00:00 до 05:00

Волинська область — з 00:00 до 05:00

Дніпропетровська область — з 00:00 до 05:00

Донецька область — з 21:00 до 05:00

Житомирська область — з 00:00 до 05:00

Запорізька область — з 23:00 до 05:00

Івано-Франківська область — з 00:00 до 05:00

Київська область — з 00:00 до 05:00.

Кіровоградська область — з 23:00 до 05:00

Луганська область — з 21:00 до 05:00

Львівська область — з 00:00 до 05:00

Миколаївська область — з 00:00 до 05:00

Одеська область — з 00:00 до 05:00

Полтавська область — з 00:00 до 04:00

Рівненська область — з 00:00 до 05:00

Сумська область — з 23:00 до 04:00

Тернопільська область — з 00:00 до 05:00

Харківська область — з 23:00 до 05:00

Херсонська область — з 21:00 до 05:00

Хмельницька область — з 00:00 до 05:00

Черкаська область — з 00:00 до 4:00

Чернігівська область — з 00:00 до 04:00

Чернівецька область — з 00:00 до 04:00

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, а також пересуватися пішки або на будь-якому виді транспорту без спеціального пропуску.

За дотриманням стежать правоохоронці та військові. Порушника можуть зупинити для перевірки документів та встановлення особи.

Виходити на вулицю дозволяється, коли треба дістатися найближчого укриття під час повітряної тривоги.

Відпочинок на морі

Станом на кінець травня Україна має доступ до моря лише у межах Миколаївської та Одеської областей. При цьому пляжний сезон досі під питанням.

На Миколаївщині, як і минулого року, доступ до морських пляжів буде закрито через мінну небезпеку. У той же час внутрішні водоймища будуть доступні для відпочинку там, де не було бойових дій.

Одеса найближчими днями має визначитися з відкриттям пляжів, зараз там готують наказ із переліком умов, при виконанні яких пляжні зони таки зможуть відкритись. Очікується, що купальний сезон може стартувати з 5 червня на береговій лінії між “Ланжероном” та 16-ою станцією Великого Фонтану. Остаточне рішення за військовою адміністрацією.

Водночас стало відомо, що у Чорноморську (Одеська область) пляжі залишаться закритими.

Що стосується купання у внутрішніх водоймищах, то, як правило, можна відпочивати там, де це дозволено. Інформацію про це публікують на ресурсах місцевої влади. Хоча, наприклад, у Києві через постійні російські атаки поки не планують відкривати пляжний сезон.

Відпочинок на природі

У низці регіонів України діють заборони на відвідування лісів та зелених зон поза житловими масивами:

Київ

Київська область

Вінницька область

Волинська області (прикордонні ліси)

Дніпропетровська область

Житомирська область (близько 20 км від державного кордону)

Кіровоградська область

Миколаївська область

Полтавська область

Рівненська області (прикордонні ліси)

Черкаська область

Зазначимо, що у деяких регіонах відвідувати ліси не заборонено, але можуть діяти обмеження на заїзд на транспорті. А в Закарпатській області, наприклад, закрито деякі прикордонні маршрути. Також розпалювати багаття необхідно у спеціально відведених місцях.

Чи можливі вибори під час воєнного стану

Поки в країні діє воєнний стан, повноваження президента України не можуть бути припинені. Те саме стосується Верховної ради, Кабінету міністрів, уповноваженого президента з прав людини, суддів, прокурорів, а також контррозвідників та слідчих.

Дотримання законності в умовах воєнного стану гарантує заборона на зміну Конституції, проведення виборів, референдумів, страйків, масових зборів та акцій.

Якщо чергові чи позачергові вибори мають відбутися у період, що припав на воєнний стан, то Верховна рада не пізніше 90-денного терміну з дня його припинення або скасування має призначити такі вибори.

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