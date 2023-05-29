Ракети по Києву: як люди тікали до укриття під час тривоги (фото, відео)

Вдень, 29 травня, у розпал робочого дня російські окупанти запустили ракети по Києву. Люди були змушені якомога швидше тікати до укриття, рятуючись від чергового обстрілу.

У Мережі з’явилися відео, як люди біжать з вулиць на тлі гучних вибухів. Ці ролики вже активно поширюють у світових ЗМІ, передає НСН.

Повітряна тривога у Києві пролунала після 11:00. У цей час більшість містян перебували на роботі, а їхні діти – у навчальних закладах.

Зокрема, на кадри потрапила група учнів молодшого шкільного віку. Малеча перелякалася і з криками тікали до найближчого укриття у супроводі дорослих.

Київський метрополітен був сьогодні переповний людьми, які спустилися до підземки, щоб врятуватися від російських ракет. Дехто брав із собою робочі ноутбуки, щоб працювати просто у метро.

Нагадаємо, що сьогодні вдень, 29 травня, після нічної атаки росіяни знову завдали ракетного удару по Україні.

Зокрема, загарбники атакували Київ. Загалом по Києву та області з північного напрямку було випущено 11 ракет (“Іскандер-М” та “Іскандер-К”). Всі вони були знищені Силами та засобами протиповітряної оборони.

На момент публікації матеріалу, у Києві знову оголошено повітряну тривогу.

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