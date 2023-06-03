В Україні ухвалили законопроєкт, який передбачає зниження граничного віку для призову на строкову військову службу з 27 до 25 років. Виходить, що тепер мобілізують нові категорії українців.

Про це пише сайт Про гроші з посиланням на законопроєкт №9281, передає НСН.

Що означає зниження граничного віку для призовників? Кого тепер мобілізують

Раніше на строкову службу призивалися придатні за станом здоров’я громадяни від 18 до 27 років, які не мали права на звільнення або відстрочку від призову. Проте взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягали чоловіки, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

“Наразі в Україні триває воєнний стан, на період якого призов на строкову службу було скасовано. Тому нема потреби у тривалому перебуванні чоловіків до досягнення 27 років на військовому обліку призовників”, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

До того, як в Україні зменшили граничний призовний вік, якщо чоловікові виповнювалося 27 років, і він не служив в армії̈, то мобілізувати його примусово не могли.

Відтепер же чоловіків віком від 25 до 60 років навіть без досвіду військової служби зможуть примусово мобілізувати під час воєнного стану. Такі зміни відбулися за необхідності поповнення мобілізаційного резерву.

Кого можуть мобілізувати лише за власним бажанням?

Йдеться про таких громадян:

заброньованих працівників;

осіб з інвалідністю, тимчасово непридатних до служби за станом здоров’я (за висновком військово-лікарської комісії);

громадян, у яких більш як три дитини віком до 18 років;

осіб, які самостійно виховують дитину чи дітей віком до 18 років;

жінок та чоловіків, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

осіб, які виховують хвору дитину з ураженнями нервової системи, тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологією, психічними розладами, цукровим діабетом I типу тощо;

усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

військовозобов’язаних, які доглядають за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною чи батьками;

військовозобов’язаних, які мають дружину або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю або батьків з інвалідністю I чи II групи;

опікунів осіб з інвалідністю;

жінок та чоловіків, які мають неповнолітню дитину чи дітей, а хтось із подружжя вже проходить військову службу;

студентів, аспірантів та докторантів денної або дуальної форми навчання, науковців та педагогів;

осіб, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти у війні проти Росії від 2014 року.

Раніше ми наводили перелік хвороб, з якими не мобілізують і не візьмуть до армії.

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