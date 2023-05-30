Рада зменшила граничний вік призовників з 27 до 25 років – що це означає

Верховна Рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Як передає НСН, про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

ВРУ підтримала законопроєкт №9281 про внесення змін до закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

Відтепер перебування громадян України на військовому обліку обов’язкове до 25-річного віку.

За відповідне рішення проголосувало 304 народні обранці.

«Переважна кількість громадян отримує відстрочку від призову на строкову військову службу при досягненні ними 18-річного віку. Більшість із них мають відстрочку від призову на строкову військову для здобуття освіти. Їх навчання, як правило, триває протягом 4-6 років в залежності від отриманого рівня вищої освіти (бакалавр, магістр), яке закінчується під час досягнення ними 22-24 річного віку», йдеться в пояснювальній записці.

Зазначимо, такі зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників спільно напрацювали Міністерство оборони та Збройні Сили України.

Там пояснювали, що під час дії режиму воєнного стану немає потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.

По-перше, оскільки призовники щороку прибувають до військкоматів, зокрема для проходження медоглядів, це призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медпрацівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.

По-друге, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

«Ураховуючи значну увагу суспільства до питань, пов’язаних із військовим обліком громадян та мобілізацією, варто зазначити, що всі ініціативи Сил оборони України, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави, є обґрунтованими, погодженими з іншими урядовими та безпековими структурами та мають на меті виключно оптимізацію процесів задля наближення нашої перемоги», заявили в Міноборони.

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