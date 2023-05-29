Хто з чоловіків зможе виїжджати за кордон у червні – перелік

Військовозобов’язані українці віком від 18 до 60 років вже понад рік не можуть виїжджати за кордон, за винятком деяких категорій чоловіків.

Через воєнний стан, дію якого наразі продовжено до 18 серпня, заборона триватиме.

Це питання регулюється «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Та попри це час від часу відбуваються деякі зміни і тим чи іншим категоріям чоловіків іноді дозволяють перетинати кордон. Багатьох цікавить, чи будуть зміни влітку, а саме хто може з 1 червня виїхати за кордон.

Про це далі розповість НСН з посиланням на Голос Карпат.

Хто з чоловіків може виїжджати за кордон у червні

Українцям пояснили, що з червня діятимуть такі ж правила, як і раніше. Тобто суттєво умови не зміняться.

Виїхати з України зможуть ті чоловіки, які мають інвалідність і всі необхідні документи, які це підтверджують. Покинути територію України мають право неповнолітні хлопці, а також чоловіки, яким вже виповнилось 60 років.

Крім того, закон передбачає, що перетинати кордон можуть чоловіки, виключені з військового обліку за станом здоров’я. Також чоловіки, яким дозволено виїжджати за кордон через сімейні обставини і ті, хто їде на лікування.

Прикордонники пропустять і тих українців, які постійно проживають в іншій країні, але в їхньому паспорті обов’язково має бути відповідна позначка.

Ще одна категорія чоловіків, які мають право покидати територію України, це ті, кому дозволено виїзд за кордон через професію. А також держслужбовці. Однак вони повинні мати всі необхідні документи, які підтверджуватимуть необхідність і мету поїздки.

Таким чином, ці категорії чоловіків за наявності відповідних документів, можуть виїхати за кордон. Чи змінять перелік цього літа – поки невідомо.

Раніше ми писали, що 17-річних хлопців деякі прикордонники не випускають з України.

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