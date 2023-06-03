На Запоріжжі ліквідували двох зрадників – батька й доньку

На Запоріжжі в тимчасово окупованій Михайлівці СБУ ліквідувала двох зрадників – батька й доньку Дідоводюків.

Внаслідок організованого СБУ підриву авто в окупованій Михайлівці у Запорізькій області ввечері 2 червня ліквідовано двох зрадників – заступника керівника штабу “Мы вместе с Россией” Сергія Дідоводюка та його доньку Яну, заступницю голови “военно-гражданской администрации пгт Михайловка”.

Про це НСН повідомляє з посиланням на видання Цензор.НЕТ, яке посилається на власні джерела у правоохоронних органах.

Що відомо про ліквідованих зрадників

Відомо, що Дідоводюк-батько був хазяїном “віджатого” у законних власників кафе “Гетьман”, де харчувалися окупанти.

Також він обіймав посаду заступника керівника штабу “Мы вместе с Россией”. За повідомленням джерел видання, він входив у вузьке коло довірених осіб росіян і писав доноси на патріотів України.

Разом і Дідоводюком ліквідована його 33-річна донька на ім’я Яна. Вона є заступницею “главы военно-гражданской администрации пгт Михайловка” В’ячеслава Бідняка та, за повідомленням джерел, його коханкою.

Сам Бідняк теж перебував в автомобілі в момент вибуху. Про його стан наразі невідомо.

Також в машині перебувала дружина Сергія Дідоводюка. Вона травмована.

Нагадаємо, напередодні про вибух авто з колаборантами повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов також підтвердив ліквідацію зрадника, водночас неправильно написавши його прізвище.

Але помітив та виправив помилку.

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