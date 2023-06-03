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На Запоріжжі ліквідували двох зрадників – батька й доньку

Журналіст
на запоріжжі
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На Запоріжжі в тимчасово окупованій Михайлівці СБУ ліквідувала двох зрадників – батька й доньку Дідоводюків.

Внаслідок організованого СБУ підриву авто в окупованій Михайлівці у Запорізькій області ввечері 2 червня ліквідовано двох зрадників – заступника керівника штабу “Мы вместе с Россией” Сергія Дідоводюка та його доньку Яну, заступницю голови “военно-гражданской администрации пгт Михайловка”.

Про це НСН повідомляє з посиланням на видання Цензор.НЕТ, яке посилається на власні джерела у правоохоронних органах.

Що відомо про ліквідованих зрадників

окупованій Михайлівці

Відомо, що Дідоводюк-батько був хазяїном “віджатого” у законних власників кафе “Гетьман”, де харчувалися окупанти.

Також він обіймав посаду заступника керівника штабу “Мы вместе с Россией”. За повідомленням джерел видання, він входив у вузьке коло довірених осіб росіян і писав доноси на патріотів України.

Разом і Дідоводюком ліквідована його 33-річна донька на ім’я Яна. Вона є заступницею “главы военно-гражданской администрации пгт Михайловка” В’ячеслава Бідняка та, за повідомленням джерел, його коханкою.

Сам Бідняк теж перебував в автомобілі в момент вибуху. Про його стан наразі невідомо.

Також в машині перебувала дружина Сергія Дідоводюка. Вона травмована.

батька й доньку Дідоводюків

на Запоріжжі сбу

ліквідували зрадників

Нагадаємо, напередодні про вибух авто з колаборантами повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов також підтвердив ліквідацію зрадника, водночас неправильно написавши його прізвище.

ліквідували Сергія Дідоводюка

Але помітив та виправив помилку.

михайлівка

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