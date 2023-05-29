У Запоріжжі ексдепутат-комуніст «наводив» російські ракети – СБУ (фото)

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб, який у Запоріжжі «наводив» російські ракети.

Через дії колишнього депутата російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту в квітні та травні поточного року.

Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону.

Про це повідомляє НСН з посиланням на СБУ.

Як вказують слідчі, ексдепутат Запорізької міськради є «палким прихильником комунізму» та у 2001 році отримав 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

Після звільнення він вступив до місцевого осередку забороненої Компартії та у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради. Також він був активним учасником прокремлівських організацій «Союз радянських офіцерів» та «Безсмертний полк».

Правоохоронці не розкривають імені колишнього депутата. Утім відомо, що у 2015 році депутатом Запорізької міськради став Юрій Петровський, судимий у 2001 році за статтею «Посягання на конституційний лад».

Наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для виконання завдань російський агент сформував власну інформаторську мережу, куди увійшли колишні «однопартійці» фігуранта, які проживають у Запоріжжі.

Через них він «в темну» отримував інформацію про діючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури. Потім чоловік особисто виїжджав на місцевість та фільмував об’єкти.

Отримані дані він передавав для підготовки повітряних атак по території регіону, а потім звітував про їхні наслідки до ФСБ, вказують слідчі.

Під час обшуків за місцем проживання у затриманого знайшли мобільні телефони, які він використовував для спілкування з російською спецслужбою, а також «велику кількість» забороненої комуністичної символіки.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За цією статтею йому загрожує довічне ув’язнення. Зараз затриманий перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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