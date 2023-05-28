У Дніпрі “швидка” відмовлялася їхати на виклик до безпорадної роздягненої жінки (фото)

У Дніпрі “швидка” ввечері 25 травня відмовлялася їхати на виклик до роздягненої безпорадної жінки.

Про це у фейсбук розповіла голова громадської організації “Пані Патронесса” Ганна Карпеченкова, передає НСН.

Пані Ганна повідомила, що на вулиці поряд з автовокзалом помітили роздягнену безпорадну жінку, яка просила про допомогу.

Небайдужі перехожі хотіли викликати “швидку”, однак стверджують, що оператор екстреної лінії “103” відмовив їм телефоном.

За словами Ганни, жінка була без взуття, лише в шкарпетках і нижній білизні. Незнайомка попросила про допомогу та сказала, що їй погано. Жінка назвала своє ім’я та розповіла, що сьогодні приїхала з міста Курахове на Донеччині.

“Викликаємо швидку. При виклику — купа запитань про її ушкодження, стан сп’яніння, особисті дані, чому вона тут, а що вона робила до цього… Секундочку. Та ми ж не лікарі. Мій друг стримано та впевнено відповідає на запитання оператора лінії “103”. Йому повідомляють: “Ми до п’яних не виїжджаємо”. Занавєс”, написала дніпрянка.

Вона розповіла, що тоді вирішила викликати поліцію. Коли патрульний екіпаж приїхав на місце події, стан жінки погіршився: вона просила води, нерозбірливо говорила та лягла на асфальт.

“Завдяки наполегливому спілкуванню патрульного швидка все ж таки прибуває на місце хвилин через 30. Лікарка оглянула жінку. Травма голови. Госпіталізація”, пише дніпрянка.

Виклик “швидкої”

Питання доїзду бригади “екстренки” регулюється постановою Кабміну №1271. Відповідно до неї, всі виклики, залежно від скарг пацієнта, поділяються на чотири типи:

Критичні — супроводжуються відсутністю або неефективним диханням, ознаками масивної кровотечі чи крововтрати.

Екстрені — супроводжуються порушенням свідомості, ознаками кровотечі, ознаками гострого коронарного синдрому, ознаками гострого мозкового інсульту, розладами дихання.

Неекстрені — пацієнт потребує оцінки стану здоров’я, проте його стан не є невідкладним, а відстрочення надання медичної допомоги не призведе до погіршення його стану.

Непрофільні — стан пацієнта не є невідкладним та не потребує надання медичної допомоги на місці.

За скільки має приїхати “швидка”

На критичний виклик бригади мають доїхати за 10 хвилин, на екстрений — за 20.

На які виклики “швидка” не виїжджає

На неекстрені або непрофільні виклики медики не виїжджають.

Водночас у разі неекстрених звернень до пацієнта можуть доправити медиків, але лише за умови, що є вільні бригади та немає доступу до отримання первинної медичної допомоги у сімейного лікаря, пояснює Міністерство охорони здоров’я. Щодо непрофільного, то пацієнта можуть проконсультувати телефоном.

Чи може “швидка” спізнюватися

Перевищення нормативу доїзду бригади “швидкої” допускається у разі обставин, які не залежать від організації системи надання екстреної медичної допомоги. Йдеться про ускладнений дорожній рух, метеорологічні умови, сезонні особливості, епідеміологічну ситуацію тощо.

Чи впливає воєнний стан на те, чи приїде “швидка”

Ні, як і до повномасштабної війни, питання доїзду бригади “швидкої” регулюється постановою Кабміну №1271.

Однак, воєнний стан впливає на те, за скільки медики мають приїхати до пацієнта. Так, у разі ведення активних бойових дій на території, з якої надійшов виклик, виїзд бригади буде відтермінований до припинення загрози.

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