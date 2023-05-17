4-річні двійнята померли після того, як поїли овочів з ринку – що могло стати причиною смерті

В Одесі малолітні двійнята померли від отруєння після вживання овочів, які були куплені на місцевому ринку. Трагедія трапилася в родині переселенців із Херсона, поліція встановлює всі обставини, передає НСН.

Як повідомили правоохоронці, в ніч проти 14 травня до них зателефонував працівник “швидкої” та повідомив, що констатував смерть хлопчика 2018 року народження. Через кілька годин померла і його сестра.

Як пише ТСН, за день до трагедії мати дітей купила овочі на одеському ринку “Привоз”. Ввечері жінка погодувала цими овочами дітей, після чого в них почалися болі в животах та блювання.

Вранці наступного дня жінка викликала додому дитячу медсестру Ганну, про яку дізналася з оголошення на сайті ОLX. Медикиня прийшла оглянути двійнят о 13:00 та зробила їм ін’єкцію препарату “Церукал”.

Після цього блювота в дітей припинилася, однак вони більше нічого не їли, а пили лише очищену негазовану воду.

У ніч проти 14 травня хлопчик попросив маму про допомогу, щоб піти до туалету. Жінка помітила, що син дуже слабкий та рухається з великими зусиллями, тож викликала “швидку”. Бригада медиків прибула приблизно через п’ять-сім хвилин.

Хлопчик припинив дихати за кілька хвилин до приїзду медиків. Лікарі “швидкої” намагалися реанімувати дитину, однак не змогли її врятувати.

Сестру хлопчика у важкому стані доправили до обласної дитячої клінічної лікарні з діагнозом “отруєння невідомою речовиною”. Дівчинка невдовзі також померла.

У поліції зазначили, що попередньою причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною.

Як пише Суспільне, завідувач відділення анестезіології Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Босенко розповів, що дівчинку доставили до лікарні близько четвертої ранку у важкому стані, де вона пробула п’ять годин. Після інтенсивної терапії, зазначив лікар, було певне покращення стану, після чого дитину перевели на штучну вентиляцію легенів. Близько десятої ранку у дівчинки зупинилося серце, й попри спроби реанімації, о 10:45 лікарі констатували смерть.

У медиків є кілька версій, що могло спричинити смерть дитини. Одна з них – соматичне захворювання.

Лікар розповів, що важко було щось одразу діагностувати, адже у дівчинки були запальні зміни в складі крові. Також був наявний токсикаційний синдром: у дитини була сіро-землистого кольору шкіра, порушення периферійного кровообігу, нестабільна гемодинаміка, тому медики не виключали як харчове, так і отруєння хімічною речовиною.

Володимир Босенко розповів, що лікарі проводили бесіду з матір’ю, намагаючись з’ясувати, чи вживала донька які-небудь препарати, але матір чіткої відповіді не дала. Разом з тим, жінка почувала себе добре, не мала ознак захворювання. Розповіла вона медикам і про прихід медсестри.

“Вона черговому лікарю сказала, що сестра зробила укол протиблювотного препарату “Церукал”, але він не міг привезти до того стану, з яким дитина потрапила до нас. …. Він ніякого впливу на перебіг захворювання не мав. …. Препарат був введений в дозі, яка відповідає дозі цього віку”, зазначив Володимир Босенко.

Він також розповів, що до лікарні іноді потрапляють діти з отруєнням “Церукалом”, однак з іншими симптомами й ці випадки не закінчуються летально.

Також, за словами лікаря, до такого стану й не призвели б нітрати, які, начебто могли міститися в овочах, які їли діти.

У поліції інформацію про обставини смерті двійнят внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою “нещасний випадок” та “неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником”. В межах розпочатих проваджень призначена низка експертиз, зокрема, судово-медичні, які встановлять причину смерті дітей.

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