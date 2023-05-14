Заплуталася у петлях батута: дитина загинула на дитячому майданчику у Миколаєві

У Миколаєві маленька дитина загинула на дитячому майданчику. Дівчинка, якій ще не було чотирьох років, заплуталася у петлях батута.

Про це НСН інформує з посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області.

Трагедія на дитмайданчику сталася вчора, 13 травня. Близько 14 години дня до поліції надійшло повідомлення про смерть дитини.

Попередньо встановлено, що дівчинка майже 4-х років гралась на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з відділень батуту. За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення, повідомив начальник обласного главку поліції Сергій Шайхет.

Трагічний випадок трапився в дитячому містечку «Казка». Слідчі встановлюють усі обставини події. На період слідства дитяче містечко не працюватиме.

Речниця головного управління Нацполіції області Антоніна Лашта повідомила Суспільному, що слідчі Миколаївського районного управління поліції кваліфікували подію, попередньо, за статтею “Порушення вимог законодавства про охорону праці”.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

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