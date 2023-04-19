На Одещині знайшли немовля у сумці – подія трапилася у Великодній вечір (відео)

Ввечері 16 квітня в одному з багатоквартирних будинків у селі Фонтанка на Одещині знайшли немовля у сумці. Дитина лежала замотана у рушники. ЇЇ матір наразі розшукують, передає НСН.

Невідома жінка кинула дитину одразу після народження. Замість того, щоб покласти у «Вікно життя» тутешньої лікарні, залишила малечу на вулиці. Мешканці будинку почули плач немовля близько 9 вечора і одразу викликали швидку.

Начальниця відділу з питання охорони материнства та дитинства Депатаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Ганна Луньова розповіла Суспільному, що дитину знайшли близько 21 години біля під’їзду. Доставили його до лікарні о 0:30.

Знайдою виявився хлопчик. Його зріст 52 см, вага близько 3500 грамів. Лікарі встановили, що малюку не більше півтори години від народження. Його доправили спочатку до обласного перинатального центру, а згодом – до дитячої лікарні.

Як повідомили в Одеській міській раді, дитина народжена поза стаціонарним медичним закладом.

Малюк має гарний апетит, медики вже і ім’я йому дали – Богдан.

“Стан дитини потребує обстеження для виключення внутрішньоутробного інфікування, а також зважаючи на те, що дитина була в такий вечірній час на вулиці, на сьогодні ми не можемо сказати, скільки часу перебувала, тому дитина потребує обстеження в умовах реанімації”, каже Ганна Луньова.

За словами Ганни Луньової, дитину варто було лишити у “вікні життя”, які є в кожному пологовому будинку. Це б гарантувало, що дитина не захворіє та лишиться живою:

“Я не можу навіть сказати, що це була за жінка, тому що зовсім недалеко є дитяча міська лікарня та обласний перинатальний центр, де ці “вікна життя” є, де кожен може лишити дитину… Це дуже добре, що дитину найшли. Бо якби цей новонароджений хлопчик лишився на вулиці на ніч, то, звичайно, дитина могла б не вижити”, додала вона.

Після обстеження дитиною займатиметься міська служба дітей.

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