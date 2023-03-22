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На Київщині мати викинула з 5-го поверху двомісячне немовля: дитина померла

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На Київщині мати викинула з 5-го поверху двомісячне немовля: дитина померла

На Київщині мати викинула з 5-го поверху двомісячне немовля. На жаль, дитину не вдалося врятувати. Про трагедію повідомила Національна поліція у Київській області, передає НСН.

Трагічна подія сталася у місті Вишневе 21 березня, близько 12 години. 29-річна жінка повідомила до поліції Київщини, що викинула 2-місячну дитину з вікна.
Немовля терміново госпіталізували до лікарні, але, на жаль, через отримані травми хлопчик помер.

На Київщині мати викинула з 5-го поверху двомісячне немовля: дитина померла

«Слідчі з’ясовують усі обставини надзвичайної події, не виключено, що у 29-річної матері була післяпологова депресія», — зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов

Наразі за фактом умисного вбивства [ п. 2, ч.2 ст. 115 ККУ] проводиться досудове розслідування.

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На Київщині мати викинула з 5-го поверху двомісячне немовля: дитина померла Встановити додаток

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