Немовля померло через бактерію у молоковідсмоктувачі – що потрібно знати батькам

Немовля було інфіковане бактерією Cronobacter sakazakii, яка була у молоковідсмоктувачі. Відомо, що дитину годували сумішшю грудного молока та каші через дитячу пляшечку. Трагедія сталася у США.

Федеральні чиновники охорони здоров’я попереджають батьків новонароджених про стерилізацію обладнання, яке використовується як для годування з пляшечки, так і для грудного вигодовування після того, як дитина померла від рідкісної інфекції, пов’язаної із зараженим молоковідсмоктувачем.

Деталі трагедії не розголошують, пише Іndependent. Про це розповідає НСН

Немовля померло через бактерію у молоковідсмоктувачі

Немовля було інфіковане бактерією Cronobacter sakazakii. Відомо, що дитину годували сумішшю грудного молока та каші через дитячу пляшечку.

Розслідування показало, що домашній молоковідсмоктувач мили в побутовій раковині, інколи дезінфікували та збирали його вологим.

Доктор Джулія Хастон, експертка CDC з дитячих інфекційних захворювань, сказала, що цей випадок підкреслює, що бактерії cronobacter широко поширені в навколишньому середовищі та можуть призвести до важких і смертельних інфекцій.

“Є кроки, які люди можуть вжити, щоб запобігти інфекціям”, — сказала вона, маючи на увазі ретельне миття, дезінфекцію та висушування рук, обладнання та всіх поверхонь перед годуванням дитини.

Як правильно користуватися молоковідсмоктувачем?

Який би прилад не був обраний (електронний чи ручний), варто неухильно дотримувати наступних правил його використання, що дозволить підтримувати груди в здоровому стані, уникати застою грудного молока, а також дозволить зберегти молоковідсмоктувач в працездатному стані:

новий прилад треба витягти з коробки і ретельно промити теплою водою всі частини, які будуть перебувати в безпосередньому контакті з молочною залозою, а також приймач молока, якщо буде годуваня малюка зцідженим молоком;

ємність для збору молока слід мити після кожного використання, а також стерилізувати її;

зціджувати молоко тільки чистими руками;

користуватися приладом потрібно тільки після уважного вивчення інструкції;

щоб зціджувати грудне молоко найбільш комфортно і правильно, потрібно постаратися вибрати оптимальний індивідуальний режим. Якщо використовується електричний молоковідсмоктувач, слід потренуватися ручним, щоб виробити найкращий режим тиску та інтенсивності рухів;

як часто можна користуватися молоковідсмоктувачем, залежить від особистих потреб, виробники це не регламентують, як і тривалість сеансу зціджування за часом;

після закінчення зціджування потрібно промити деталі, простерилізувати ті з них, які підлягають стерилізації;

зберігати прилад необхідно в спеціальній упаковці або в чистому прохолодному місці, краще накривати його чистою, пропрасованою тканиною, щоб виключити осідання пилу при нечастому використанні.

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