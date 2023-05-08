Ось що залишилось від квартири у Києві після атаки дронів: як вдалося вижити мешканцям

Після нічної атаки дронів від квартири у Києві мало що залишилося. Фото знищеного житла у багатоповерхівці, що у Святошинському районі, показав мер Кличко. Обстріл міг би закінчитися трагедією з людськими жертвами. Але мешканцям квартири пощастило вижити. Що врятувало їх? Про це кияни розповіли ТСН, передає НСН.

Наслідки атаки дронів на Київ

Мер Києва Володимир Кличко повідомив, що вночі 8 травня росіяни влаштували наймасовішу атаку на столицю дронами-камікадзе. Запустили близько 60 ‘шахедів’. 36 із них летіли до столиці. Усі були збиті силами ППО.

Поранено п’ятьох людей у ​​двох районах міста. Троє з них – у багатоповерхівці. Двоє постраждалих госпіталізували, одного з них прооперували.

Але не завжди збиті ППО дрони – це гарантія безпеки мешканців. На жаль, уламки безпілотних апаратів, а також зенітних ракет, падаючи на землю, можуть влучати у будівлі, автівки тощо. Про це попереджають у Повітряних силах України.

Так сталося і цього разу.

Ось що залишилось від квартири у Києві після атаки дронів

Як мешканцям вдалося вижити

Власник квартири у Святошинському районі, чия квартира найбільше постраждала, розповів, що у момент вибуху перебував разом із дружиною в іншому крилі квартирі – у спальні. На його думку, це врятувало їм життя.

Киянин, який побажав залишитися невідомим, розповів, що уламок прилетів у залу. Після вибуху у будинку зникло світло.

Вибух потужний зникло світло, зрозумів, що зруйнований зал, почув запах гарі. Ми з дружиною були в іншій кімнаті, на щастя. Меблі розірвало на шматки, стіни немає, – розповів чоловік

Ще один житель цього ж будинку Володимир розповів, що хвиля вибуху від падіння уламків дрона була настільки потужною, що його відкинуло у іншукімнату. 8 травня відтепер чоловік вважає своїм другим днем народження. У момент вибуху він перебував у коридорі.

Це мій другий день народження. Після того, як мене закинуло в кімнату другою вибуховою хвилею, – сказав Володимир

Чоловік проживає у квартирі сам – його дружина та дитина за кордоном.

Ще новини України: Нічна атака дронами і ракетами 8 травня: все, що відомо (фото)