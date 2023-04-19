Комунальні послуги в орендованій квартирі: за що не має платити орендар

Сплата за комунальні послуги в орендованій квартирі має бути регулярною, як і у власній. За що має платити орендар, а за що ні. Про це пише НСН з посиланням на flombu.com.
Плата за оренду – це щомісячна виплата власнику житла встановленої суми за користування нерухомістю. Оплата комунальних послуг – це щомісячні відрахування комунальним службам за споживання і постачання до квартири певних благ: води, газу, світла, опалення тощо.
Те, що квартира знаходиться в оренді, не звільняє, навіть частково, від сплати за «комуналку». Рахунки за спожиті послуги, зрозуміло, надходитимуть на прізвище власника помешкання.
До комунальних платежів в орендованому житлі належать:
- оплата за електроенергію;
- оплата за водопостачання та водовідведення;
- сплата рахунків за газопостачання;
- оплата за теплопостачання (під час опалювального сезону);
- квартплата;
- плата за вивезення сміття;
- оплата за Інтернет.
Хто має оплачувати комунальні послуги в орендованій квартирі
Питання оплати за комунальні блага зазвичай вирішується під час узгодження умов оренди житла. Якщо орендар і орендодавець підписують договір, ця позиція прописується у документі.
В іншому разі квартирант і власник помешкання домовляються про сплату «комуналки» усно. Переважно йдеться про два варіанти:
- Комунальні послуги оплачує орендодавець
Власник помешкання в оренді самостійно сплачує за «блага цивілізації», а квартирант цим не цікавиться узагалі. Та насправді орендар відшкодовує сплату комунальних послуг, сплачуючи вищу ціну за винайм помешкання.
- За «комуналку» платить орендар
Той, хто живе у квартирі, і платить окремо за воду, світло, газ тощо, а окремо – за винайм квартири. Сума, витрачена на комунальні послуги, не входить до вартості оренди. І власник не відшкодовує її квартирантові.
Однак у цих ситуаціях можуть бути винятки: скажімо, орендар відмовляється платити за комунальні послуги, які він не споживав.
Які комунальні послуги має оплачувати власник квартири
Якщо між квартирантом і власником квартири є домовленість про те, що за комунальні блага сплачує орендар, це ще не означає, що власник помешкання може «повісити» на квартиранта зайві витрати.
- Орендар не оплачує «чужі» борги
Заборгованість за комунальні послуги, яка виникла до заселення винаймача у квартиру, йому не переходить. Такий борг має «закрити» орендодавець (чи попередні мешканці).
- Орендар платить за те, чим не користується
Оплачувати комунальні послуги згідно з показами лічильників – це для орендаря обов’язкова процедура. Отож, за використані світло, газ, воду винаймач повинен заплатити. Що ж робити з платежами, які нараховуються від кількості зареєстрованих у квартирі осіб чи площі помешкання, яку квартирант повністю не використовує? Так, їх повинен погасити власник.
Наприклад, якщо у квартирі прописано 5 осіб, і від цієї цифри нараховується сума за вивезення сміття, орендар має право сплачувати тільки частину платежу – за себе. Різницю між сумами має погасити власник.
Квартплата нараховується з огляду на площу помешкання. Якщо орендар винаймає не все житло, а, скажімо, одну кімнату з двох, власнику доведеться у відсотковому співвідношенні додавати гроші на квартплату за ту частину нерухомості, яку не використовує винаймач. Це ж стосується опалення, особливо, якщо воно централізоване.
Отже, оплата комунальних послуг в орендованій квартирі може входити до суми за винайм житла або ж квартирант сплачує за «комуналку» самостійно, згідно з показниками лічильників.
Якщо ж в оплаті комунальних послуг виникають розбіжності, орендар не зобов’язаний сплачувати за те, чим не користується, або що не спожив.
Ще новини України: Штрафи до 2550 гривень – за що в Україні можуть покарати власників квартир