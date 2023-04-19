Комунальні послуги в орендованій квартирі: за що не має платити орендар

Сплата за комунальні послуги в орендованій квартирі має бути регулярною, як і у власній. За що має платити орендар, а за що ні. Про це пише НСН з посиланням на flombu.com.

Плата за оренду – це щомісячна виплата власнику житла встановленої суми за користування нерухомістю. Оплата комунальних послуг – це щомісячні відрахування комунальним службам за споживання і постачання до квартири певних благ: води, газу, світла, опалення тощо.

Те, що квартира знаходиться в оренді, не звільняє, навіть частково, від сплати за «комуналку». Рахунки за спожиті послуги, зрозуміло, надходитимуть на прізвище власника помешкання.

До комунальних платежів в орендованому житлі належать:

оплата за електроенергію;

оплата за водопостачання та водовідведення;

сплата рахунків за газопостачання;

оплата за теплопостачання (під час опалювального сезону);

квартплата;

плата за вивезення сміття;

оплата за Інтернет.

Хто має оплачувати комунальні послуги в орендованій квартирі

Питання оплати за комунальні блага зазвичай вирішується під час узгодження умов оренди житла. Якщо орендар і орендодавець підписують договір, ця позиція прописується у документі.

В іншому разі квартирант і власник помешкання домовляються про сплату «комуналки» усно. Переважно йдеться про два варіанти:

Комунальні послуги оплачує орендодавець

Власник помешкання в оренді самостійно сплачує за «блага цивілізації», а квартирант цим не цікавиться узагалі. Та насправді орендар відшкодовує сплату комунальних послуг, сплачуючи вищу ціну за винайм помешкання.

За «комуналку» платить орендар

Той, хто живе у квартирі, і платить окремо за воду, світло, газ тощо, а окремо – за винайм квартири. Сума, витрачена на комунальні послуги, не входить до вартості оренди. І власник не відшкодовує її квартирантові.

Однак у цих ситуаціях можуть бути винятки: скажімо, орендар відмовляється платити за комунальні послуги, які він не споживав.

Які комунальні послуги має оплачувати власник квартири

Якщо між квартирантом і власником квартири є домовленість про те, що за комунальні блага сплачує орендар, це ще не означає, що власник помешкання може «повісити» на квартиранта зайві витрати.

Орендар не оплачує «чужі» борги

Заборгованість за комунальні послуги, яка виникла до заселення винаймача у квартиру, йому не переходить. Такий борг має «закрити» орендодавець (чи попередні мешканці).

Орендар платить за те, чим не користується

Оплачувати комунальні послуги згідно з показами лічильників – це для орендаря обов’язкова процедура. Отож, за використані світло, газ, воду винаймач повинен заплатити. Що ж робити з платежами, які нараховуються від кількості зареєстрованих у квартирі осіб чи площі помешкання, яку квартирант повністю не використовує? Так, їх повинен погасити власник.

Наприклад, якщо у квартирі прописано 5 осіб, і від цієї цифри нараховується сума за вивезення сміття, орендар має право сплачувати тільки частину платежу – за себе. Різницю між сумами має погасити власник.

Квартплата нараховується з огляду на площу помешкання. Якщо орендар винаймає не все житло, а, скажімо, одну кімнату з двох, власнику доведеться у відсотковому співвідношенні додавати гроші на квартплату за ту частину нерухомості, яку не використовує винаймач. Це ж стосується опалення, особливо, якщо воно централізоване.

Отже, оплата комунальних послуг в орендованій квартирі може входити до суми за винайм житла або ж квартирант сплачує за «комуналку» самостійно, згідно з показниками лічильників.

Якщо ж в оплаті комунальних послуг виникають розбіжності, орендар не зобов’язаний сплачувати за те, чим не користується, або що не спожив.

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