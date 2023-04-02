Штрафи до 2550 гривень – за що в Україні можуть покарати власників квартир

В Україні можуть покарати власників квартир, якщо вони будуть галасувати чи здійснювати ремонтні роботи у своїй оселі у неналежний на це час

Напевно, кожен українець може розповісти історії про своїх сусідів, які постійно сваряться, слухають голосно музику або роблять ремонт у пізній час чи на вихідних. Через таких людей ви навряд чи нормально відпочинете після важких робочих буднів. Порозумітися з такими сусідами буває теж доволі важко, тому вони продовжують свої часто незаконні.

НСН з посиланням на сайт PROГроші розповідає, що потрібно знати українцям, сусіди яких полюбляють, наприклад, влаштовувати гучні вечірки у своєму помешканні.

У Державних будівельних нормах України зазначається, що є загальні правила, за якими дотримуватися режиму тиші необхідно:

з 22:00 до 8:00 у вихідні дні;

з 21:00 до 8:00 у робочі дні.

У цей період не можна:

гучно кричати та співати;

використовувати звуковідтворюючу аппаратуру, запускати салюти, феєрверки, використовувати піротехнічні засоби.

здійснювати ремонтні роботи.

За що в Україні можуть покарати власників квартир

Дитячий плач чи шум від свійських тварин до переліку заборонених у законі не належить. Тож якщо сусідські діти або домашні улюбленці регулярно заважають вам спати — звертайтесь до служби опіки або служби захисту прав тварин, щоби порушити питання щодо неправильного поводження з тваринами.

Що загрожує порушникам

Українців, які порушують правила та шумлять у своїх помешканнях і заважають відпочивати сусідам, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, можуть оштрафувати або винести попередження.

Розмір штрафів для приватних осіб коливається від:

85 до 255 гривень — для приватних осіб

255 до 510 гривень — для підприємств.

Якщо порушення повториться того ж року (якщо перше порушення офіційно запротокольовано), тоді передбачається витяг штрафу в судовому порядку з попередньою фіксацією правопорушення правоохоронцями.

Розмір штрафів, відповідно, теж збільшується:

від 255 до 510 гривень — для фізичних осіб

від 850 до 2 550 гривень — для юридичних.

Повторне порушення правил того, коли можна робити ремонт, передбачає вилучення (конфіскацію) інструментів, обладнання та/або апаратури, що є джерелом шуму.

Коли українців не штрафуватимуть за ремонт

Виконання гучних робіт регламентуються Законом України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”. Ось основні положення, відповідно до статті 24:

шуміти, в тому числі робити гучний ремонт, припустимо з 8-ї години ранку до 9-ї вечора в будні;

ремонтні роботи у вихідні дні та свята проводити заборонено цілодобово.

Якщо ви ці правила порушите, то у ваших сусідів є повне право викликати поліцію.

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