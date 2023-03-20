Штрафи за продаж черемші в Україні – скільки доведеться заплатити

В Україні існують штрафи за продаж черемші. Корисна весняна зелень, з якої виготовляють салати, вже з’явилася на ринках. Штраф можна отримати як за черемшу, яка вирощена на власних грядках, так і за лісову

Про це повідомив начальник відділу державного екологічного контролю природно-заповідного фонду лісів та рослинного світу Держекоінспекції у Львівській області Богдан Катюбін у коментарі для “Еспресо.Захід”, інформує НСН

Чому за черемшу можуть оштрафувати?

Черемша (або як її ще називають, левурда, ведмежа цибуля, дикий часник) – смачна та поживна зелень, яка багата на вітаміни. Вона з’являється навесні і її обривають до літа. Черемшу використовують для салатів, пирогів, супів. Її солять та маринують.

Однак черемша внесена до Червоної книги і її заборонено зривати та продавати. Під заборону однаково потрапляє як лісова дика черемша, так і та, яку вирощують на своїх городах та садових ділянках.

“Люди почали вирощувати на городах, так само як проліски та шафран. Але в законі немає винятків: де б ти її не виростив, подавати не можна. Росте на городі – нехай росте, а зривати та продавати не можна. Штраф буде такий самий, як і за лісову”, – пояснив Катюбін.

Які штрафи за продаж черемші можна отримати

Існує кілька штрафів за черемшу. Отримати покарання можна і в тому випадку, якщо людину зловлять за збором у лісі, і за продаж на ринку.

“Оскільки черемша – рослина червонокнижна, то за її продаж загрожує штраф від 1700 до 3650 гривень. Якщо людину затримали в лісі, коли вона зривала черемшу, тоді штраф від 510 до 850 гривень, але додатково 62 гривні за кожну цибулину за відшкодування збитків”, – додав еколог.

Він зазначив, що найближчим часом плануються спеціальні рейди, щоби затримати порушників.

“Щоб зберегти цю рослину, проводять спеціальні рейди працівники поліції, ми як екоінспекція та управління лісового господарства. Ось зараз черемша вже почала з’являтися, плануємо такі рейди найближчим часом”, – попередив Катюбін.

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