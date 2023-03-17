Навесні зміняться ціни на продукти харчування – прогноз економіста

Очікується, що в цьому році ціни на продукти харчування зростуть на 30%. Але навесні не всі продукти будуть дорожчати. Що прогнозують експерти

Збільшення цін на деякі продукти відбуватиметься перед Великоднем. Про це в коментарі УНН розповів економіст Олег Пендзин, інформує НСН

«В бюджеті на цей рік закладено близько 24-25% інфляції, а продовольчий кошик очікувано зросте до 30%. Для порівняння, в минулому році продовольчий кошик виросла на 34%, а інфляція 24%. Тобто нас очікує ще подорожчання продуктів. Крім того, ціни на продукти харчування привʼязані до сезону. Овочі та фрукти дорожчають до того моменту, поки не починають надходити з відкритого ґрунту з нашої території. Як правило, це червень, якщо буде рання весна – кінець травня. До цього моменту вся плодоовочева продукція буде дорожчати. А особливо, цибуля і морква, які вже починаються дорожчати. Цибуля вже подорожчала проти цін минулого року в 2,5 раза, морква – в 2 рази. Картоплі посадили багато, тому ситуація не буде критична, з капустою теж не очікується сильне подорожчання», – розповів Пендзин.

Навесні зміняться ціни на продукти харчування

Щодо яєць, то 70% їх вартості складає вартість комбікорму, а значить ціна на яйця тісно повʼязана з ціною на кукурудзу, яка останні місяці росла у вартості. Якщо брати дані за січень, то за місяць продовольчий кошик виріс на 0,8%, а от ціна на яйця зросла на 1,5%.

«Я думаю, що яйця й так на сьогоднішній день знаходяться на верхній межі вартості, я не бачу спроможності людей купувати яйця, наприклад, по 100 грн за 10 штук. Хоча домашні точно будуть більш як 100 грн. Кури починають активно нестися в період середина-кінець квітня, коли тепліє. Тоді збільшується кількість яєць. Але до цього моменту я не прогнозую їх зростання в ціні, тим більше, зараз піст. Можуть на вирости лише перед Великодніми святами», – вважає Пендзин.

Вартість риби прямо корелює із ціною на валюту, адже майже вся риба в магазинах, особливо морська – імпортна. Проте, зараз йде тенденція до укріплення гривні, тому експерт не прогнозує зростання вартості риби. Крім того, до України надходить найдешевша риба.

Мʼясо українці споживають менше раціональної норми. І хоч є всі показники до зростання в ціні, адже й кількість поголівʼя скорочується, проте це той випадок, коли платоспроможність населення впливає на вартість. Можливе лише зростання у 5-7% перед Великоднем.

Збільшення вартості хліба відбуватиметься у 1,5% щомісяця, круп – 1,2%. в місяць, Очікується, що ріст ціни триватиме до літа. Далі все залежатиме від кількості посівів та врожаю.

Щодо молока, то у квітні худобу виводять на пасовища. Тоді збільшується його кількість і зменшується вартість.

«Раціональна норма споживання молока приблизно 320 л молока на людину в рік, це з урахуванням молокопродуктів. Ми споживаємо 240 л, тобто менше раціональної норми. Весь світ сьогодні перекриває споживання молока за рахунок сирів, і в першу чергу – твердих сирів. Ми ж їх не доїдаємо, бо вони дорогі, часто ще й імпортні, що збільшує їх вартість. Тому я не прогнозую зростання ціни на молоко, і, крім того, в нас підтримується імпорт, а це дорого, тому я не думаю, що молочка буде рости. Тим більше молоко традиційно дешевшає у квітні, коли корів виводять на відкрите пасовище, вони забираються з ферм переводяться на відкрите пасовище, збільшується кількість молока, воно не має рости в ціні», – спрогнозував експерт.

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Як навесні зміняться ціни на продукти – що кажуть економісти

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