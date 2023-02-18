У супермаркетах змінилися ціни на гречку – яка вартість крупи

Популярні супермаркети України оновили ціни на гречку. Скільки зараз коштує крупа

Ключові вітчизняні торгові мережі відзвітували про стрімке здешевлення гречки. Про відповідний «цінопад» у «АТБ», «Ашан», «Метро» та «Varus» повідомляють українські ЗМІ, інформує НСН

За їх даними, середня ціна гречки у супермаркетах минулого місяця становила 69,40 грн/кг, тоді як у середині лютого вона вже впала до 59,73 грн/кг. Це стосується не тільки регіонів, а й Києва.

Як відомо, гречка в Україні дешевшає шостий місяць поспіль. Влітку ціни на неї були максимальними та в деяких торгових точках перевищували 100 грн/кг.

Однак ажіотаж незабаром зменшився і з осені вартість найпопулярнішої крупи почала знижуватися до:

87,94 грн – у вересні;

80,78 грн – у жовтні;

76,99 грн – у листопаді;

73,85 грн – у грудні;

69,4 грн – у січні.

Супермаркети оновили ціни на гречку

Через війну продовольчий ринок знову неспокійний. Приміром, слідом за цибулею можуть зрости ціни на картоплю. Популярний в українців овоч, імовірно, змінить вартість через низку причин. Також на загальну ціну картоплі впливають умови, за яких її минулої осені збирали на полях.

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