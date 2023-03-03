Які ціни на оренду квартир у Києві і у Львові на початок березня

Стало відомо які ціни на оренду квартир у Львові та Києві станом на початок березня 2023 року.

Як передає НСН, про це йдеться у статистиці оренди квартир від Bird.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові значно вищі, ніж в Києві. Так, на заході України зняти житло у середньому коштуватиме 15,5 тисячі гривень на місяць, тоді як у столиці – 9 тисяч гривень.

Середня ціна двокімнатних квартир у Києві – 12,5 тисячі гривень, у Львові – 18 тисяч гривень. Трикімнатні квартири у Києві та Львові коштують приблизно однаково – 20 тисяч гривень на місяць.

Зазначається, що попит на оренду для столиці є звичним. Навіть з тим, що кількість запитів є такою ж, як в січні 2022 року, ціни на оренду впали на третину й більше.

Львів за цей рік привернув до себе набагато більше уваги і це відображається у вищих, порівняно з Києвом, цінах на оренду квартир. Попри ракетні удари та проблеми з електроенергією, – багато хто продовжує обирати це місто саме як “безпечну альтернативу” Києву на час повномасштабної війни.

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