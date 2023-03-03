Дітей хочуть примусово евакуйовувати із зон активних бойових дій – що відомо

Дітей хочуть примусово евакуйовувати із зон активних бойових дій – що пропонує Мінреінтеграції.

За словами віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук пропонується ввести примусову евакуацію дітей з їхніми батьками із зон активних бойових дій. При цьому від такої евакуації не можна буде відмовитись.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Мінреінтеграції ініціює проєкт постанови щодо захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів. Він передбачає надання дозволу ОВА за погодженням з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації приймати рішення про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють.

Зазначається, що такі рішення можуть ухвалюватися з приводу окремих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. При цьому відмова батьків від обов’язкової евакуації не допускається.

“Якщо батьки не можуть подбати про безпеку дітей, це зробить держава”, додала Ірина Верещук.

Нагадаємо, Верещук закликає цивільних виїжджати з Бахмута через постійні російські обстріли.

У поліції повідомили, що в Бахмуті залишається менше 40 дітей, їхня евакуація продовжується.

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