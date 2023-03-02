На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію – кого стосується

На Харківщині в Куп’янській територіальній громаді оголосили обов’язкову евакуацію для дітей і маломобільних категорій населення.

Про це передає НСН з посиланням на Facebook-сторінку Куп’янської міської військової адміністрації.

“Таке рішення (щодо евакуації, – ред.) було прийнято 27 лютого 2023 року засіданням комісії з питань евакуації Куп’янської міської територіальної громади Куп’янського району Харківської області, зважаючи на нестабільну безпекову ситуацію зумовлену постійними обстрілами території громади російськими окупаційними військами”, пише пресслужба.

Зазначається, що евакуація маломобільних груп населення, осіб з інвалідністю та дітей з батьками проводитиметься до визначених планом пунктів з:

подальшим розселенням;

наданням статусу переселенців;

оформленням соціальних виплат;

наданням гуманітарної допомоги.

Водночас для решти населення Куп’янської міської територіальної громади евакуація залишається добровільною.

Станом на сьогодні на території громади зареєстровані:

812 дітей;

724 людини з інвалідністю, 140 з яких маломобільні.

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