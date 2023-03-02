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На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію – кого стосується

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На Харківщині

На Харківщині в Куп’янській територіальній громаді оголосили обов’язкову евакуацію для дітей і маломобільних категорій населення.

Про це передає НСН з посиланням на Facebook-сторінку Куп’янської міської військової адміністрації.

“Таке рішення (щодо евакуації, – ред.) було прийнято 27 лютого 2023 року засіданням комісії з питань евакуації Куп’янської міської територіальної громади Куп’янського району Харківської області, зважаючи на нестабільну безпекову ситуацію зумовлену постійними обстрілами території громади російськими окупаційними військами”, пише пресслужба.

На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію - кого стосується

Куп’янська міська військова адміністрація

Зазначається, що евакуація маломобільних груп населення, осіб з інвалідністю та дітей з батьками проводитиметься до визначених планом пунктів з:

  • подальшим розселенням;
  • наданням статусу переселенців;
  • оформленням соціальних виплат;
  • наданням гуманітарної допомоги.

Водночас для решти населення Куп’янської міської територіальної громади евакуація залишається добровільною.

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Станом на сьогодні на території громади зареєстровані:

  • 812 дітей;
  • 724 людини з інвалідністю, 140 з яких маломобільні.

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