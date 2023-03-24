Штрафи понад 200 тисяч гривень – кого і за що можуть оштрафувати під час податкової перевірки

Розповідаємо, за що в Україні можуть оштрафувати на суму понад 200 тисяч гривень під час податкової перевірки

В Україні посилять боротьбу з роботодавцями, які виплачують зарплати у конвертах і не влаштовують офіційно своїх працівників. Відтепер за цими процесами слідкуватимуть податківці та Держслужба з питань праці.

Про це повідомляє Державна податкова служба, розповідає НСН

“На початок 2022 року близько 3 млн працівників працювали без оформлення трудових відносин. При виплаті заробітної плати хоча б на рівні мінімальної – це майже 100 млрд гривень податків та зборів на рік, які можуть бути спрямовані на захист нашої держави”, — йдеться у повідомленні.

Що загрожує роботодавцям

Якщо на фірмі під час перевірки довідаються хоча б про одного неоформленого працівника — роботодавця можуть оштрафувати на суму до 201 тисячі гривень. Податківці зазначають, що це більше суми заробітної плати працівника на рівні мінімальної (6,7 тис. грн) зі сплатою всіх податків та зборів за 2 роки роботи.

“В умовах війни держава усі свої можливості спрямувала на забезпечення обороноздатності країни, боєздатності Збройних сил України та соціальний захист наших громадян. Для цього потрібна підтримка кожного громадянина за допомогою сплачених податків та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, – підкреслюють у Державній податковій службі.

Кого і за що можуть оштрафувати під час податкової перевірки на суму понад 200 тисяч гривень

Як в українців змінювалася зарплата під час війни у 2022 році

За інформацією Пенсійного фонду, минулого року українці отримували:

січень — 14 тис. грн;

лютий — 14 132 грн;

березень — 13 тис. грн;

квітень — 12 082 грн;

травень — 12 529 грн;

червень — 13 958 грн;

липень — 13 500 грн;

серпень — 12 746 грн;

вересень — 13 388 грн;

жовтень — 12 949 грн;

листопад — 13 020 грн;

грудень — 15 117 грн.

Чи зростуть зарплати у 2023 році

Схоже, що криза на ринку праці, спровокована повномасштабним вторгненням Росії, залишається позаду. Так, за інформацією сайту Work.ua, роботодавці в Україні планують підвищити зарплати своїм підлеглим у 2023 році у середньому від 8% до 30%.

Деякі компанії збільшуватимуть зарплату поетапно впродовж року, інші ж планують приємно здивувати своїх працівників вже у першій половині 2023 року. Такі плани є у представників сфер діяльності у торгівлі, IT та логістики.

Натомість великі компанії, попри кількість змінних (мова про ситуацію в Україні, хід війни, інфляцію та конкуренцію на ринку спеціалістів), підвищувати виплати запланували на кінець року — орієнтовно на листопад.

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